Нацбанк Молдовы ухудшил прогноз инфляции и на 2027 год.

Цены в Молдове до конца 2026 года будут расти быстрее, чем ожидалось еще месяц назад. Национальный банк Молдовы, в связи с этим, пошел на резкое ужесточение монетарной политики, подняв базовую ставку до 9% годовых.

С мая это уже четвертое повышение подряд: с начала года стоимость денег на рынке выросла суммарно на 4 процентных пункта (с 5% до 9%), передает logos-pres.md

Волатильность энергетических рынков и геополитическая нестабильность продолжают давить на внутренний рынок. Как отмечает регулятор, текущие показатели августа оказались даже чуть ниже прошлых ожиданий лишь из-за задержки корректировки тарифов на природный газ.

Однако впереди отопительный сезон, и этот фактор неизбежно сработает в ближайшие месяцы. Отложенный эффект регулируемых тарифов на энергоносители неминуем. А потребительский спрос в летние месяцы только активизировался. Во втором квартале 2026 года темпы роста экономической активности были выше (+0,9%), чем в предыдущем квартале (+0,4%). Этот эффект был поддержан внутренним спросом и чистым внешним спросом, приводит доводы НБМ.

НБМ видит определенные предпосылки для продолжения позитивной динамики экономической активности, что разогревает внутреннее потребление. Так, в январе-июле 2026 года экспорт увеличился на 11,7%, а импорт – на 7,1%, в то время как внутренняя розничная и оптовая торговля выросла в среднем на 15,7% и 9,4% соответственно по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Уверенность регулятора подпитывают рост переводов в пользу физических лиц, которые в июле увеличились на 21% в годовом сравнении, а также номинальный рост заработных плат (+12%).

По сравнению с августовским прогнозом, текущая оценка рисков разгона инфляции снижена на третий квартал и повышена – на четвертый квартал 2026 г. и первую половину 2027 г. Прежний прогноз предполагал, что ослабление инфляционного давления будут возможно уже с начала следующего года.

В то же время на обновление прогноза повлияли ряд непредсказуемых факторов. НБМ пока не знает «сроков и масштабов корректировки тарифов на регулируемые услуги, условий сельскохозяйственного производства в следующем году, объема потребления, инвестиций и денежных переводов» и многое другое, что может оказать существенное влияние на инфляцию.