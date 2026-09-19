Головатюк: Нацбанк ожидает значительный рост цен и тарифов.

Финансовый аналитик Владимир Головатюк обратил внимание на решение Национального банка в очередной раз повысить базисную ставку - на 1,5% до 9%, считая, что его цель понятна – «обуздать инфляцию».

Он напомнил, что с 7 мая это уже четвертое повышение. В целом базисная ставка увеличена на 4 п. п. или на 80% – с 5 до 9%, пишет infotag.md

«В начале 2026 г. годовой уровень инфляции составлял 4,9%. На момент принятия первого решения о повышении ставки инфляция выросла до 6,8%. Сейчас она составляет 7%. Стало быть, уровень инфляции вырос на 42% – с 4,9% до 7%, а базисная ставка – на 80%. Более того, в последние месяцы инфляция не росла. В мае 6,8%, в июне 6,5%, в июле 6,3% и в августе 7%», - отметил эксперт.

Размышляя, зачем НБМ еще повысил базисную ставку, он отметил, что специалисты банка «прогнозируют в ближайшие месяцы значительный рост цен и тарифов и, находясь в парадигме МВФ, единственным инструментом сдерживания роста инфляции они считают дальнейшее повышение базисной ставки, что они и делают».

«А то, что это негативно отражается на бизнесе, населении и бюджете, ибо процентные ставки растут, а значит, производство и потребление снизится, а расходы бюджета по обслуживанию долга государства еще больше вырастут, то это, по мнению НБМ, побочные и допустимые потери и пусть это беспокоит правительство», - отметил Головатюк.

Он с иронией назвал такую позицию регулятора «хорошей, а главное – продуктивной».