theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
21 Мая 2026, 18:55
6 486
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Молдове могут ввести льготы для систем хранения электроэнергии

В парламенте зарегистрирована инициатива, которая предполагает введение в законодательство нескольких льгот, касающихся работ по установке систем хранения электроэнергии и связанной с ними инфраструктуры.

В Молдове могут ввести льготы для систем хранения электроэнергии.
В Молдове могут ввести льготы для систем хранения электроэнергии.

Имеются в виду освобождение инвесторов от обязательства получать градостроительный сертификат на проектирование и разрешение на строительство. А также от уплаты отчислений в размере 0,5% от объема инвестиций в основной капитал, передает logos-pres.md

Речь идет о системах хранения энергии, расположенных на территории либо в непосредственной близости к фотоэлектрическим паркам или другим энергетическим, коммерческим, сельскохозяйственным либо промышленным объектам, включая объекты, находящиеся на стадии строительства.

Правовую базу предлагается  откорректировать для устранения барьеров в развитии мощностей по производству возобновляемой энергии и инфраструктуры ее хранения.

С этой целью предлагается внести дополнение в Градостроительный и строительный кодекс и пересмотреть нормы Закона о Национальном фонде развития системы нормативных документов в строительстве.

Чтобы исключить различное толкование норм, предлагается уточнить положение, касающееся отчислений в размере 0,5% от объема инвестиций в основной капитал.

В частности, обязанность вносить средства в Фонд будет возложена на заявителей получения разрешений на выполнение строительных работ. В настоящее время в законодательстве указаны «инвесторы в области строительства».

В случае утверждения проекта положения вступят в силу в момент их официального опубликования.

Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте