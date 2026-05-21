В Молдове могут ввести льготы для систем хранения электроэнергии.

Имеются в виду освобождение инвесторов от обязательства получать градостроительный сертификат на проектирование и разрешение на строительство. А также от уплаты отчислений в размере 0,5% от объема инвестиций в основной капитал, передает logos-pres.md

Речь идет о системах хранения энергии, расположенных на территории либо в непосредственной близости к фотоэлектрическим паркам или другим энергетическим, коммерческим, сельскохозяйственным либо промышленным объектам, включая объекты, находящиеся на стадии строительства.

Правовую базу предлагается откорректировать для устранения барьеров в развитии мощностей по производству возобновляемой энергии и инфраструктуры ее хранения.

С этой целью предлагается внести дополнение в Градостроительный и строительный кодекс и пересмотреть нормы Закона о Национальном фонде развития системы нормативных документов в строительстве.

Чтобы исключить различное толкование норм, предлагается уточнить положение, касающееся отчислений в размере 0,5% от объема инвестиций в основной капитал.

В частности, обязанность вносить средства в Фонд будет возложена на заявителей получения разрешений на выполнение строительных работ. В настоящее время в законодательстве указаны «инвесторы в области строительства».

В случае утверждения проекта положения вступят в силу в момент их официального опубликования.