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omniapres
28 Июня 2026, 20:00
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В Молдове каждые 10 минут появляется новый должник

Население и деловая среда Республики Молдова сталкиваются с финансовыми трудностями в выполнении своих платежных обязательств.

Каждые 10 минут появляется новый должник: Молдова приближается к рекордному уровню.
Каждые 10 минут появляется новый должник: Молдова приближается к рекордному уровню.

Об этом свидетельствуют статистические данные по делам о взыскании долгов, представленные Высшим советом магистратуры по запросу omniapres.md

С начала 2026 года в судах первой инстанции уже зарегистрировано 33 543 новых дела о взыскании долгов. Если нынешние темпы сохранятся, к концу года Республика Молдова может снова приблизиться к самым высоким показателям за последние шесть лет, зафиксированным в период 2021–2023 годов, когда ежегодно открывалось от 50 000 до почти 59 000 таких дел.

Таким образом, в 2023 году было зарегистрировано наибольшее количество дел о взыскании долгов за последние шесть лет – 58 681 дело. В 2022 году было зарегистрировано 54 845 дел, а в 2021 году – 50 808. Даже в прошлом году, когда их число сократилось до 44 724, суды получали в среднем более 120 новых заявлений ежедневно.

В целом, статистика последних лет показывает, что ежегодно в суды Республики Молдова поступает около 50 000 дел о взыскании долгов. Практически каждые 10–11 минут в стране регистрируется новое дело против должника.

В то же время, судебной системе в последние годы удалось значительно сократить количество нерассмотренных дел. Если на конец 2023 года в судах оставалось 22 560 дел, то к концу 2025 года это число сократилось до 13 400.

Сроки рассмотрения этих дел также сократились. Средняя продолжительность дел по взысканию долгов сократилась со 157 дней в 2020 году до 111 дней в 2025 году. Количество дел, находящихся на рассмотрении более года, также сократилось почти в четыре раза.

Однако улучшение судебной активности не означает, что проблема задолженности теряет свою актуальность. Напротив, постоянный поток исков о взыскании долгов указывает на то, что как домохозяйства, так и предприятия продолжают испытывать финансовое давление и трудности с выполнением своих обязательств.

Учитывая, что в этом году уже зарегистрировано 33 543 дела, 2026 год, вероятно, снова приблизится к самым высоким показателям за последние шесть лет по количеству дел о принудительном взыскании долгов.

Источник
omniapres
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