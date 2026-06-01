Головатюк: Долг Молдовы перед Еврокомиссией вырос в 9 раз.

Согласно информации Министерства финансов, сальдо внешнего государственного долга Молдовы по состоянию на конец апреля 2026 года увеличилось с начала года на 151,7 млн ​​долларов (+3,2%) и составило около 5 млрд долларов.

При этом 93% полученных займов это кредиты от Еврокомиссии, долг перед которой за последние пять лет вырос в 9 раз, пишет logos-pres.md

Расчеты приводит экономист Владимир Головатюк, отмечая изменения в структуре долга и его направленности. Еврокомиссия (ЕК), правда, еще удерживает второе место среди основных внешних кредиторов с 19,3% долга, уступая только МВФ, чья доля в структуре заемщика занимает 27%.

Это не мешает ЕК обгонять МВФ в темпах наращивания заимствований.

«Характерно, что при увеличении внешнего долга, по сравнению с 1 кв. 2025 г., на 16% долг перед Еврокомиссией вырос в 2,4 раза, а за 5 лет – почти в 9 раз. В марте 2021 г. он составлял 105 млн долларов (4,8% всего долга), а на конец первого квартала 2026 г. — 945 млн долларов (уже 19,3%)», — подсчитал экономист.

По данным Минфина, правительство в 1 квартале 2026 г. получило всего кредитов на сумму 215 млн долларов против 46 млн долларов в 1 квартале 2025 г. При этом 93% полученных займов — это кредиты от Еврокомиссии (198,8 млн долларов).

Из 215 млн долларов, полученных в 1 квартале, лишь 16 млн долларов предназначены для финансирования инвестпроектов, а 198.9 млн долларов (или 93% всех кредитов) — это кредиты на бюджетную поддержку, т.е. на текущие расходы правительства, пишет Головатюк.

«В госбюджете на 2026 г. предусмотрено, что 66% ожидаемых внешних займов пойдут на бюджетную поддержку, а 34% — на инвестпроекты. Бюджетная поддержка — это, конечно, очень важно, но не в таких же масштабах и пропорциях!», — считает эксперт.

По информации из Министерства финансов, за первые 4 месяца 2026 года чистое внешнее финансирование бюджета, благодаря положительному сальдо баланса внешнего долга, достигло положительного значения, составив около 165,3 млн долларов. В то же время колебания обменного курса доллара США по отношению к другим валютам за этот период достигли отрицательных значений и составили (-)13,6 млн долларов.