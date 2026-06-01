theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
tv8.md logotv8
1 Июня 2026, 18:36
3 911
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

ЖДМ задолжала 205 млн леев социальных взносов

У госпредприятия "Железная дорога Молдовы" накопились долги и штрафы по социальным и медицинским взносам сотрудников на сумму более 205 млн леев.

ЖДМ задолжала 205 млн леев социальных взносов.
ЖДМ задолжала 205 млн леев социальных взносов.

Эта задолженность может заблокировать реформу, которая подразумевает разделение предприятия на три новые компании, поскольку они автоматически унаследуют финансовые обязательства и обременения, передает tv8.md

Чтобы разблокировать ситуацию, Министерство инфраструктуры и регионального развития предлагает изменить законодательство. Новые компании смогут начать работу даже при наличии долгов, но будут обязаны подписать декларацию под собственную ответственность и представить график погашения задолженности. 

Проект меняет правила пассажирских перевозок, которые пока остаются убыточными. К примеру, маршрут "Унгены – Кишинёв" обходится примерно в 2,5 млн леев в месяц при доходах от продажи билетов около 200 тысяч. Для изменения ситуации министерство предлагает сократить бюрократические процедуры: контракты будут заключаться напрямую, без тендеров, которые раньше могли длиться до полугода. 

Планируется запуск местных железнодорожных маршрутов в Кишинёве и Бельцах, а также создание железнодорожного сообщения с аэропортом Кишинева.

Проект могут утвердить на следующем заседании правительства.

Источник
tv8.md logotv8
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте