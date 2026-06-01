ЖДМ задолжала 205 млн леев социальных взносов.

Эта задолженность может заблокировать реформу, которая подразумевает разделение предприятия на три новые компании, поскольку они автоматически унаследуют финансовые обязательства и обременения, передает tv8.md

Чтобы разблокировать ситуацию, Министерство инфраструктуры и регионального развития предлагает изменить законодательство. Новые компании смогут начать работу даже при наличии долгов, но будут обязаны подписать декларацию под собственную ответственность и представить график погашения задолженности.

Проект меняет правила пассажирских перевозок, которые пока остаются убыточными. К примеру, маршрут "Унгены – Кишинёв" обходится примерно в 2,5 млн леев в месяц при доходах от продажи билетов около 200 тысяч. Для изменения ситуации министерство предлагает сократить бюрократические процедуры: контракты будут заключаться напрямую, без тендеров, которые раньше могли длиться до полугода.

Планируется запуск местных железнодорожных маршрутов в Кишинёве и Бельцах, а также создание железнодорожного сообщения с аэропортом Кишинева.

Проект могут утвердить на следующем заседании правительства.