В Молдове изменили правила расчета минимальной зарплаты.

Парламент Молдовы утвердил закон, по которому при расчете минимальной зарплаты власти будут ориентироваться на половину от средней зарплаты по стране. За эти правила во втором чтении проголосовали 72 депутата.

Новые правила разработало Министерство труда и социальной защиты, чтобы перенести в молдавские законы европейские стандарты. Теперь правительство вместе с работодателями и профсоюзами обязано как минимум раз в год проверять, нужно ли повышать минимальную зарплату. Главным ориентиром для этого станет сумма, равная 50% от средней зарплаты по экономике. Эту поправку предложил председатель Комиссии по европейской интеграции Марчел Спатарь. Такой показатель не означает, что выплаты будут расти автоматически, но он поможет чиновникам сопоставлять минимальный доход с реальной ситуацией в экономике, пишет rupor.md

Кроме того, закон поддерживает переговоры между сотрудниками и руководством компаний, чтобы на предприятиях и в целых отраслях утверждали оклады выше государственного минимума. Изменения вступят в силу сразу после публикации в Официальном мониторе.

Напомним, по последним данным Национального бюро статистики, в первом квартале 2026 года средняя начисленная зарплата в Молдове составила 15 987,1 лея. Если сравнивать с концом прошлого года, этот показатель незначительно снизился — на 2,3%, однако в годовом выражении реальные доходы населения выросли на 4,3%.

Самыми прибыльными направлениями в стране остаются сфера информационных технологий и связи, где средний заработок превышает 39 тысяч леев, а также финансовый и энергетический секторы. Меньше всего в Молдове сейчас получают работники сельского хозяйства (около 10,2 тысячи леев), сотрудники гостиниц, общепита и сферы развлечений.