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realitatea.md logorealitatea
22 Июля 2026, 20:26
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Плугару: К 2030 году минимальная зарплата в Молдове должна достичь 10 тыс. леев

Минимальная заработная плата на 2027 год пока не установлена.

Плугару: К 2030 году минимальная зарплата в Молдове должна достичь 10 тыс. леев.
Плугару: К 2030 году минимальная зарплата в Молдове должна достичь 10 тыс. леев.

Правительство намерено начать переговоры с профсоюзами и работодателями этой осенью. Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару заявила, что цель властей — постепенно и предсказуемо повысить минимальную зарплату до 10 тысяч леев к 2030 году, передает realitatea.md

«У нас пока нет решения относительно минимальной заработной платы на следующий год, однако осенью мы начнем переговоры по этому вопросу совместно с профсоюзами и работодателями», — заявила Плугару после заседания правительства 22 июля.

По словам министра, повышение минимальной зарплаты должно происходить постепенно, чтобы к 2030 году она достигла 10 тысяч леев. Отвечая на вопрос, не будет ли этот рост нивелирован повышением цен и инфляцией, Наталья Плугару отметила, что правительство стремится сохранить реальную ценность минимальной зарплаты для работников.

«Мы стремимся к тому, чтобы минимальная заработная плата оставалась ориентиром. Это гарантированная минимальная зарплата... Мы хотим, чтобы в Республике Молдова люди, которые работают, получали конкурентоспособную оплату труда, соответствующую как потребностям рынка труда, так и уровню цен», — сказала министр.

Напомним, Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы ранее призвала заранее установить минимальную зарплату на 2027 год и предложила повысить ее примерно до 8 700 леев.

В настоящее время минимальная начисленная заработная плата по стране составляет 6 300 леев в месяц. Этот размер действует с 1 января 2026 года и распространяется на полный рабочий график продолжительностью 169 часов в месяц, что соответствует 37,27 лея в час.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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