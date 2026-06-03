3 Июня 2026, 21:36
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В Молдове изменят правила выплаты пособий по безработице и расширят права иностранцев
Молдова приведет свою нормативную базу в сфере социального обеспечения и свободного передвижения рабочей силы в соответствие со стандартами Европейского союза.
Парламентская комиссия по социальной защите, здоровью и семье утвердила отчет по проекту поправок к Закону о содействии занятости населения и страховании по безработице, передает noi.md
Законодательную инициативу разработало Министерство труда и социальной защиты. Ведомство проанализировало передовой опыт стран ЕС и адаптировало его под национальные особенности Молдовы.
Главные нововведения законопроекта:
- Права для иностранцев. В законе четко определят категории иностранных граждан. Они получат официальное право пользоваться услугами и мерами поддержки, которые предоставляет Национальное агентство занятости населения (ANOFM).
- Пособия для приграничных работников. Вводится новая категория получателей выплат по безработице — трансграничные работники. Это граждане, которые работают в одной стране ЕС, но живут в другой, возвращаясь домой минимум раз в неделю.
- Сохранение выплат при поиске работы в ЕС. Если безработный зарегистрирован в Молдове, но отправляется искать вакансии в страны ЕС, Европейской экономической зоны или Шенгенской зоны, за ним сохранится право на пособие по безработице на срок до трех месяцев.
- Снижение возраста регистрации. Минимальный возраст для получения официального статуса безработного снизят с 16 до 15 лет. Цель — помочь молодежи раньше интегрироваться в рынок труда с соблюдением всех норм защиты прав несовершеннолетних.
- Расширение понятия молодежи NEET. Возрастные рамки для категории NEET (молодые люди, которые не работают, не учатся и не проходят профподготовку) расширят с 15–29 лет до 15–34 лет. Это поможет лучше вести статистику и точечно решать проблему.
- Ваучеры и субсидии для бизнеса. В систему ваучеров на профессиональное обучение включат неформальное образование. Кроме того, безработным станет проще получить субсидии на открытие собственного дела, если они создадут хотя бы одно рабочее место.
В ближайшее время законопроект будет передан в парламент для рассмотрения в первом чтении.