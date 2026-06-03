В Молдове изменят правила выплаты пособий по безработице и расширят права иностранцев.

Парламентская комиссия по социальной защите, здоровью и семье утвердила отчет по проекту поправок к Закону о содействии занятости населения и страховании по безработице, передает noi.md

Законодательную инициативу разработало Министерство труда и социальной защиты. Ведомство проанализировало передовой опыт стран ЕС и адаптировало его под национальные особенности Молдовы.

Главные нововведения законопроекта:

Права для иностранцев. В законе четко определят категории иностранных граждан. Они получат официальное право пользоваться услугами и мерами поддержки, которые предоставляет Национальное агентство занятости населения (ANOFM).

Пособия для приграничных работников. Вводится новая категория получателей выплат по безработице — трансграничные работники. Это граждане, которые работают в одной стране ЕС, но живут в другой, возвращаясь домой минимум раз в неделю.

Сохранение выплат при поиске работы в ЕС. Если безработный зарегистрирован в Молдове, но отправляется искать вакансии в страны ЕС, Европейской экономической зоны или Шенгенской зоны, за ним сохранится право на пособие по безработице на срок до трех месяцев.

Снижение возраста регистрации. Минимальный возраст для получения официального статуса безработного снизят с 16 до 15 лет. Цель — помочь молодежи раньше интегрироваться в рынок труда с соблюдением всех норм защиты прав несовершеннолетних.

Расширение понятия молодежи NEET. Возрастные рамки для категории NEET (молодые люди, которые не работают, не учатся и не проходят профподготовку) расширят с 15–29 лет до 15–34 лет. Это поможет лучше вести статистику и точечно решать проблему.

Ваучеры и субсидии для бизнеса. В систему ваучеров на профессиональное обучение включат неформальное образование. Кроме того, безработным станет проще получить субсидии на открытие собственного дела, если они создадут хотя бы одно рабочее место.

В ближайшее время законопроект будет передан в парламент для рассмотрения в первом чтении.