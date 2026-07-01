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logos.press.md logologos
1 Июля 2026, 08:02
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Минфин доработал Закон о рынке криптоактивов

Молдова обязана до декабря 2026 года транспонировать положения Регламента (ЕС) 2023/1114 о рынках криптоактивов и о внесении изменений в Регламенты (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010, а также в Регламент MiCA.

Минфин доработал Закон о рынке криптоактивов.
Минфин доработал Закон о рынке криптоактивов.

В этом контексте минфин доработал проект Закона о рынке криптоактивов, обнародованный в начале апреля т.г. Его предстоит утвердить в правительстве и парламенте, сообщает logos-press.md

Как ранее сообщал  Logos Press, документ устанавливает правила деятельности для эмитентов, инвесторов и поставщиков услуг, а также механизмы надзора за нею. В целом он переводит ограничительный характер действующих нормативов в регуляторный.

Закон устанавливает правовую рамку рынка в отношении публичного предложения, допуска к торгам, раскрытия информации, выдачи лицензии, контроля поставщиков услуг, др.

Его действие распространяется на всех участников — резидентов и иностранных лиц, действующих в Молдове.

Регулировать рынок будут Нацкомиссия по финансовому рынку (НКФР) и Нацбанк Молдовы. Нацбанк будет отвечать за электронные деньги, а за остальные сегменты рынка — НКФР.

Внедрение закона потребует затрат участников рынка для ведения легальной деятельности, связанных с получением авторизации, требованиями к капиталу, управлением, внутренним контролем, отчетностью, IT-системами и т.д.).

Но он обеспечит правовую легализацию и будет стимулировать развитие рынков криптоактивов, альтернативных платежных инструментов и  источников финансирования.

Источник
logos.press.md logologos
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