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bani.md logobani
4 Июня 2026, 15:08
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В Молдове экспроприируют более 240 земельных участков

Земли экспроприируют для модернизации и расширения национальных трасс: Кишинёв–Унгены, Кишинёв–Леушены, Хынчешты–Джурджулешты, а также M5 на севере.

В Молдове экспроприируют более 240 земельных участков.
В Молдове экспроприируют более 240 земельных участков.

Наибольшее количество участков, попадающих под изъятие, расположено в Рышканском районе — здесь будут модернизировать трассу M5 (Бельцы–Единцы–граница с Украиной). В документе фигурируют десятки наделов в населённых пунктах Корлатены, Реча и Рэкэрия. Некоторые из них имеют совсем небольшую площадь, однако встречаются участки, достигающие почти одного гектара. Так, в селе Корлатены в списке значатся два участка площадью 0,9998 гектара каждый. В коммуне Реча государству предстоит изъять участок размером 0,7664 гектара, а также несколько других участков, площадь которых превышает полгектара, пишет bani.md

Изъятия также предусмотрены в коммуне Загаранча Унгенского района — здесь планируется модернизация трассы R1 (Кишинёв–Унгены–граница с Румынией). Некоторые из включённых в проект земельных участков превышают 0,4 гектара. Кроме того, в перечень попали земли в населённых пунктах Леушень и Ивановка для проведения работ на трассе M1 (Кишинёв–Леушены–граница с Румынией), а также участки в Хынчештах, Кантемире и Кагуле для модернизации дорог R33 и R34.

Согласно проекту, компания «Национальное управление автомобильных дорог» произведёт расчёт суммы компенсаций, уведомит собственников и осуществит выплаты за изымаемые государством земли. Компенсации будут выплачены из средств Дорожного фонда. При этом ни в самом проекте постановления, ни в прилагаемой к нему пояснительной записке не указывается ни общая сумма, необходимая для выплат, ни то, сколько конкретно получит каждый из собственников изымаемых участков.

Власти подчёркивают, что экспроприация земельных участков является вынужденной и необходимой мерой для проведения строительных работ, реконструкции и расширения дорожной инфраструктуры, которые объявлены объектами национального общественного значения.

Источник
bani.md logobani
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