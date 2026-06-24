В Молдове два банка контролируют почти две трети рынка кредитов.

Кредиты в национальной валюте продолжают доминировать на рынке и составляют более 81% от общего объёма банковских займов, сообщает bani.md

Данные показывают, что объём кредитов в молдавских леях составляет 90,9 млрд леев, в евро — 17,7 млрд леев, а в долларах США — 2,86 млрд леев. Кредиты в других валютах имеют незначительную долю.

Наибольшая доля рынка принадлежит BC «Moldova-Agroindbank» SA, которая управляет кредитным портфелем в 41,85 млрд леев, что составляет около 37,5% всего банковского сектора. На втором месте находится BC «Moldindconbank» SA с портфелем 28,13 млрд леев и долей рынка около 25,2%.

Вместе эти два финансовых учреждения контролируют почти 63% всего кредитного рынка Республики Молдова.

Тройку лидеров замыкает BC «Victoriabank» SA с кредитами на 14,3 млрд леев, за ней следует OTP Bank с 11,17 млрд леев.

В нижней части списка находятся BC „Comerțbank” SA с кредитным портфелем около 951 млн леев и BC „EuroCreditBank” SA — чуть более 1 млрд леев.

Анализ валютной структуры показывает, что евро остаётся основной иностранной валютой кредитования после молдавского лея. Около 16% кредитов выдаётся в евро, тогда как кредиты в долларах составляют лишь около 2,6% от общего объёма.

Данные подтверждают тенденцию укрепления кредитования в национальной валюте — процесс, поддерживаемый денежно-кредитной политикой НБМ и растущим предпочтением компаний и населения снижать валютные риски.