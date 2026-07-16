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16 Июля 2026, 11:51
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В Молдове дизтопливо подорожает сразу на 45 банов

НАРЭ установило новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать в Молдове 17 июля.

В Молдове дизтопливо подорожает сразу на 45 банов.
В Молдове дизтопливо подорожает сразу на 45 банов.

Таким образом, бензин подорожает на 19 банов и будет стоить 28,72 лея за литр, цена на дизельное топливо вырастет на 45 банов - до 27,56 лея за литр.

Напомним, что накануне Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) сообщило о росте международных котировок на нефтепродукты, что является показателем, напрямую влияющим на процесс ценообразования на внутреннем рынке.

«Последние геополитические события привели к усилению неопределенности на международных энергетических рынках, в том числе в результате рисков, связанных с безопасностью стратегических транспортных и снабженческих маршрутов. В этом контексте наблюдается рост международных котировок на нефтепродукты, показатель, который напрямую влияет на процесс ценообразования на внутреннем рынке.

Для Республики Молдова, полностью зависящей от импорта нефтепродуктов, события на международном рынке представляют собой важный фактор в установлении максимальных розничных цен. В соответствии с утвержденной методологией, НАРЭ учитывает международные эталонные показатели, включая котировки Platts, а также другие компоненты, предусмотренные нормативной базой», — пояснили в НАРЭ.

В Молдове дизтопливо подорожает сразу на 45 банов

Источник
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