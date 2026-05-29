Румыния предлагает Молдове пересмотреть договор о строительстве моста в Унгенах.

В числе ключевых проектов — автомобильный мост Унгены – Унгены, который является одним из важнейших объектов, связывающих два государства, пишет bani.md

Решение было принято на заседании правительства в Бухаресте, где был одобрен соответствующий меморандум. Этот документ позволит создать новую правовую, финансовую и институциональную основу для реализации совместных инфраструктурных проектов. Меморандум является составной частью стратегического транспортного коридора Тэрэшень – Сирет – Моцка – Унгены – Берешть. Данный коридор считается приоритетным для обеспечения связи между Европейским союзом и государствами восточного соседства.

Как сообщают румынские власти, новое соглашение призвано обновить существующие механизмы сотрудничества между двумя странами. Оно заменит документ, подписанный в 2022 году, который касался строительства моста Унгены – Унгены. Новая рамочная основа адаптирована к текущим задачам регионального развития, а также соответствует требованиям, вытекающим из европейского инструмента SAFE — Европейского фонда поддержки безопасности. Этот инструмент, в частности, позволяет финансировать инвестиционные проекты в сфере стратегической инфраструктуры.

Соглашение определит зоны ответственности каждой из сторон в вопросах совместного планирования, финансирования, строительства и последующего управления транспортными проектами. Румынские власти подчёркивают, что реализация этих инвестиций будет способствовать значительному улучшению дорожного сообщения между Республикой Молдова и Европейским союзом, а также облегчит перевозки как пассажиров, так и грузов.

На этом же заседании правительство Румынии утвердило аналогичный меморандум, касающийся начала переговоров с Украиной. Документ предусматривает развитие транспортной инфраструктуры в рамках стратегического коридора, который соединяет три государства — Румынию, Молдову и Украину.