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logos.press.md logologos
30 Июля 2026, 14:08
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В Минфине обсудили налогообложение аграриев

Министр финансов Виктория Белоус обсудила с представителями агропродовольственного сектора возможные изменения налоговой политики - 2027.

В Минфине обсудили налогообложение аграриев.
В Минфине обсудили налогообложение аграриев.

Встреча с аграриями состоялась в рамках пересмотра проекта бюджетно-налоговой политики, разработанной министерством финансов на следующий год, и подготовки нового документа. Речь шла о предложениях минфина по налогообложению сельскохозяйственной отрасли и их влиянии на нее, сообщает logos-press.md

В ходе встречи были затронуты такие темы, как ставки НДС, применимые к сельхозпродукции и некоторым продуктам питания, механизм обратного налогообложения, возврат НДС, а также другие актуальные вопросы. Участники встречи высказали свои мнения и опасения по поводу предложенных мер налоговой политики. 

Напомним, в представленном ранее проекте предлагалась отмена 8%-ой ставки НДС и внедрение базовой ставки в размере 20% на всей цепочке производства агропромышленной продукции. 

В истории Молдовы было две попытки повышения НДС на сельхозпродукцию, при правительствах Тарлева и Филата. Но в обоих случаях правительства возвращались к пониженной ставке. 

Виктория Белоус подчеркнула, что министерство финансов по-прежнему открыто для диалога с целью поиска оптимальных решений как для бизнес-сообщества, так и для наполнения бюджета. 

Минфин продолжит консультации в процессе разработки проекта налоговой политики.

Источник
logos.press.md logologos
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