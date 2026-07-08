НПО предлагают увеличить отчисления в их пользу с 2% до 3,5%.

Неправительственные организации Молдовы предлагают увеличить ставку процентного отчисления с 2% до 3,5% и стимулировать отправку пожертвований через SMS.

Это требования Национального совета НПО, включенные в их общую позицию. Она была представлена минфину в ходе консультаций по проекту бюджетно-налоговой политики — 2027, сообщает logos-press.md

В целом совет поддерживает инициативу ведомства по упрощению законодательства. В то же время предлагает поправки, которые сохранили бы финансовую устойчивость сектора.

Так, предложенное поначалу снижение ставки подоходного налога на физлиц, приведет к сокращению средств, получаемых НПО, что ограничит их самостоятельность.

В этом контексте члены гражданского общества предлагают увеличить ставку отчисления с 2% до 3,5%. Это позволит компенсировать сокращение внутренних поступлений в их адрес.

Напомним, что минфин уже отказался от введения прогрессивной ставки подоходного налога в следующем году, и дальнейшая судьба проекта налоговой политики неясна. Кроме того, сообщество предлагает усовершенствовать налоговый режим благотворительности и спонсорства. Ввести дополнительные стимулы для жертвующих в пользу общественных организаций. А также развивать современные механизмы привлечения средств, к примеру, через SMS.

Напомним, по данным ГНС, отчисления НПО и церквям растут. В 2026 г. налогоплательщики направили в их адрес почти 26 млн леев.