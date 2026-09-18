В Кишиневе на компенсации за отопление выделили 80 миллионов леев.

Фракция ПСРМ в мунсовете Кишинева добилась выделения 80 млн леев на компенсации для социально уязвимых категорий населения в бюджете муниципия на 2026 год. Об этом сообщили представители ПСРМ.

Депутат парламента от ПСРМ Алла Урсу-Анточ, юрист Виктор Поляков и муниципальный советник Влад Мельник рассказали, что прием заявлений от жителей начнется в октябре после утверждения нового регламента муниципальным советом. Обращаться нужно будет в претуру по месту жительства, пишет rupor.md

Как отметил Мельник, выделение этих средств стало принципиальным условием фракции. «Одним из условий для обеспечения голосования фракции ПСРМ за бюджет на 2026 год было включение 80 миллионов леев для людей различных категорий на холодный период», — заявил он.

По словам юриста Полякова, на помощь смогут рассчитывать две основные категории горожан: граждане с ежемесячным доходом менее 5 000 леев (прежде всего пенсионеры и люди с инвалидностью), а также молодые семьи с доходом менее 8 000 леев в месяц за последний финансовый год.

Программа предусматривает три вида компенсаций:

40% от стоимости централизованного отопления;

500 леев на компенсацию затрат на природный газ для отопления (в ПСРМ намерены добиваться увеличения этой суммы);

10,69 лея за каждый кубометр воды в квитанции.

Представители ПСРМ заверили, что будут контролировать распределение средств, чтобы все 80 млн леев дошли до нуждающихся жителей столицы.