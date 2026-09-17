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rupor.md logorupor
17 Сентября 2026, 11:32
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Спатарь: Число получателей компенсаций за отопление планируют увеличить

Бюджет на компенсации, которые будут предоставляться в холодный сезон, будет сопоставим с прошлогодним или даже превысит его. Власти намерены увеличить число граждан, которые получат государственную поддержку.

Спатарь: Число получателей компенсаций за отопление планируют увеличить.
Спатарь: Число получателей компенсаций за отопление планируют увеличить.

Председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам Марчел Спатарь отметил, что расширение числа получателей необходимо в условиях роста тарифов по сравнению с прошлым годом, пишет rupor.md

«Государство предоставит компенсации как минимум в пределах прошлогоднего бюджета, но в зависимости от динамики цен мы будем искать и другие источники. Насколько я обсуждал это с правительством, намерение заключается в том, чтобы в этом году увеличить число получателей, поскольку тариф уже выше», — заявил председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам Марчел Спатарь в эфире программы «Rezoomat» на Realitatea TV.

При этом размер компенсаций, который рассматривается на этот холодный сезон, будет сопоставим с прошлогодним. Минимальная сумма составит 500 леев, а максимальная, в зависимости от источника энергии, — от 800 до 1000 леев.

«Вероятно, бюджет на компенсации будет увеличен. Я не могу назвать точную сумму, поскольку министерство сейчас готовит закон о государственном бюджете на следующий год, но речь может идти о 2,5 млрд леев. Размер компенсации, который сейчас рассматривается, сопоставим с прошлогодним. То есть минимальная сумма — 500 леев, максимальная, в зависимости от источника энергии, — от 800 до 1000 леев», — подчеркнул депутат.

По данным властей, заявки на получение компенсаций можно будет подавать начиная с 2 ноября.

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Источник
rupor.md logorupor
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