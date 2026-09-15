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rupor.md logorupor
15 Сентября 2026, 21:30
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Минтруда: Прием заявок на компенсации стартует 2 ноября

Регистрация для получения компенсаций на отопление в холодный сезон 2026-2027 годов начнется 2 ноября, а не 1 октября, как было заявлено накануне.

Минтруда: Прием заявок на компенсации стартует 2 ноября.
Минтруда: Прием заявок на компенсации стартует 2 ноября.

Министерство труда и социальной защиты выступило с официальным опровержением заявления главы ведомства Натальи Плугару. В эфире Radio Moldova министр объявила, что сбор заявок стартует в октябре, передает rupor.md

«Мы сожалеем о возникшей путанице. Министерство труда своевременно сообщит все подробности, чтобы каждая семья точно знала, когда и как она может запросить компенсацию», — подчеркнули в ведомстве.

Представители министерства также предупредили, что в текущем сезоне проверка данных, указанных гражданами в заявлениях, станет значительно жестче. Одним из ключевых факторов при аудите станет срок фактического пребывания заявителя на территории Республики Молдова.

Путаница со сроками подачи документов произошла на фоне сложных переговоров внутри правительства о бюджете программы и критериях отбора получателей.

Проблема с финансированием: В прошлые годы значительную долю расходов на компенсации покрывали внешние европейские доноры. Однако в преддверии сезона 2026-2027 годов международная помощь сократилась. Власти Молдовы признали, что мобилизовать внешние фонды стало намного сложнее, и программу придется обеспечивать преимущественно за счет государственного бюджета. На данный момент правительство выделило на эти цели 550 миллионов леев.

Поиск компромисса: Ранее премьер-министр Василий Тофан настаивал на сильном ужесточении фильтров, чтобы урезать расходы. Тем не менее глава Минтруда Наталья Плугару заявила, что ведомству удалось прийти к компромиссу с главой кабмина. Власти планируют сохранить общее число бенефициаров примерно на уровне прошлого года — тогда помощь от государства получили более 600 тысяч семей.

Новые фильтры: Чтобы уложиться в урезанный бюджет и отсечь нелегальные доходы, государство внедряет более жесткие методы верификации. Помимо отслеживания геолокации (нахождения человека в стране), планируется более тщательно оценивать скрытые доходы (например, при нулевом декларируемом доходе система автоматически будет рассчитывать расходы исходя из минимальной или средней зарплаты по экономике), а также проверять наличие движимого имущества — к примеру, двух и более автомобилей моложе 5–7 лет.

Программа энергетических компенсаций в Молдове по-прежнему рассчитана на 5 месяцев (с ноября по март). Ожидается, что подробные формулы расчетов, а также минимальные и максимальные суммы выплат правительство представит на специальной пресс-конференции ближе к старту регистрации.

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Источник
rupor.md logorupor
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