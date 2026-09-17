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moldova1.md logomoldova1
17 Сентября 2026, 09:09
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Плугару: Компенсации за энергию в Молдове будут выплачивать весь холодный период

Правительство продолжит компенсировать населению часть расходов на энергию. Выплаты будут предоставляться все пять месяцев холодного периода — с ноября по март. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Наталья Плугару.

Плугару: Компенсации за энергию в Молдове будут выплачивать весь холодный период.
Плугару: Компенсации за энергию в Молдове будут выплачивать весь холодный период.

«Компенсации будут и в этом году. Так же, как и в прошлом году, они будут предоставляться в течение всего пятимесячного периода холодного сезона: ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Сейчас мы обсуждаем и анализируем различные сценарии и то, какие фильтры внедрить, чтобы продолжать охватывать как можно больше населения. Цены выросли, поэтому будет гораздо больше необходимости поддерживать семьи в Молдове, чтобы они меньше ощущали это повышение цен», — сказала министр в эфире передачи на Moldova 1

Власти пока уточняют количество получателей помощи и необходимый бюджет. Регистрация в программе начнется 2 ноября.

«Сейчас мы проводим расчеты и сообщим о количестве домохозяйств, которые получат помощь, бюджете, который будет выделен на весь сезон, и критериях, которые будут установлены», — уточнила Плугару.

Власти также анализируют механизм предоставления компенсаций и вносят необходимые изменения, чтобы поддержка была направлена семьям, которых больше всего затронет рост цен.

«Вскоре мы сообщим о критериях и о том, каким будет процесс. (...) В основном они такие же, как в прошлом году. Посмотрим, какие изменения еще внесем. Как вы знаете, система очень хорошо продумана, поскольку она также связана со многими источниками — с доходами, Национальной кассой социального страхования, банками. То есть у нас есть возможность выявлять и адресно поддерживать семьи, которым действительно чрезвычайно трудно оплачивать счета», — объяснила министр.

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Источник
moldova1.md logomoldova1
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