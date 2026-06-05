В этом году выплаты по неиспользованным отпускам составят 192,4 млн леев.

Данная мера предусмотрена в проекте постановления правительства о распределении некоторых ассигнований, утвержденных Законом о госбюджете на 2026 год № 322/2025, пишет logos-pres.md

Молдавское трудовое законодательство предусматривает, что отпуск, не реализованный работниками до вступления в силу закона (1 апреля 2024 года), должен быть предоставлен им до 31 декабря 2029 года. По истечении этого срока дни считаются погашенными.

В случае приостановки или прекращения индивидуального трудового договора работник имеет право на компенсацию всех не использованных дней отпуска.

Позже было установлено, что работник может использовать отпускные дни, накопленные и не использованные также и в период до 1 апреля 2024 года.

В частности, если работник по уважительным, документально подтвержденным причинам не может использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствующем календарном году, работодатель обязан предоставить его в течение двух лет.

Проект представлен Министерством финансов для публичных консультаций. Предложения по нему принимаются до 16 июня 2026 года.