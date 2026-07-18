В Energocom обвинили Трампа в повышении цен на газ в Молдове.

Компания Energocom направила НАРЭ официальный запрос на повышение регулируемых цен на природный газ — и впервые публично объяснила цифры, лежащие в основе этого запроса.

На пресс-конференции, организованной вскоре после подачи документа, руководство компании напрямую связало повышение цен с войной на Ближнем Востоке, передает logos-pres.md

По данным поставщика, цена форвардных контрактов на газ, предназначенный для поставки в ближайшие месяцы, вырастет с 30 до 56 евро за мегаватт-час, почти вдвое всего за несколько недель. У НАРЭ, согласно закону, есть до 180 дней на ответ, и даже внутри компании член совета директоров Александру Слусарь подал в отставку в знак протеста против запроса.

На той же пресс-конференции был найден и виновник повышения цен. Им оказался президент США Дональд Трамп.

Именно его решения представители Energocom назвали определяющими в сложившейся в республике ситуации: «7 июля произошла непредвиденная ситуация, когда президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс, что начинает вторую военную операцию в регионе Ближнего Востока. Основываясь на этой новости, весь глобальный рынок газа отреагировал и за ночь цены взорвались. Что с нашей точки зрения ни один человек, ни один трейдер не мог предсказать».

Директор Energocom Еуджениу Бузату добавил, что «7 июля цена на биржах была более-менее стабильной и благоприятной для нереагирования в отношении роста тарифов [в Молдове].

После заявлений о продолжении конфликта ситуация обернулась вспять и за ночь цена изменилась с 42 евро до 54 евро» за мегаватт.