На Тайване открыли самый длинный в мире мост с одним пилоном.

Мост под названием Danjiang Bridge начали строить в 2019 году и теперь он официально открыт. Длина самого длинного моста в мире с одним пилоном составляет впечатляющие 915 метров. На строительство инфраструктурного проекта потратили 400 миллионов долларов. Это не просто украшение города, а еще и очень устойчивая конструкция в регионе с частыми землетрясениями, пишет focus.ua

Проект моста Danjiang Bridge был разработан архитектурным бюро Zaha Hadid Architects. Это асимметричный вантовый мост с одним пилоном. Вантовый мост — это тип висячего моста, который состоит из одного или более пилонов, соединенных с дорожным полотном с помощью стальных тросов — вант. Теперь этот мост является самым длинным в мире мостом с одним пилоном, длина которого составляет 915 метров.

Этот мост пересекает устье реки Тамсуй на севере Тайваня и соединяет районы Бали и Тамсуй в городе Новый Тайбэй. Теперь время в пути между двумя районами сократится на 25 минут.

Единственный пилон, который поддерживает мост имеет высоту 200 метров. Ширина моста составляет 71 метр. На нем можно перемещаться как на автомобиле, так и пешком, а также на велосипеде. В будущем будет введена в эксплуатацию линия легкорельсового транспорта.

По слова архитекторов, использование одного пилона минимизирует воздействие данной конструкции на русло реки и водную экосистему. Также форма пилона не мешает наблюдению за знаменитыми закатами Солнца над рекой Тамсуй, что является одной из местных достопримечательностей.

Также мост спроектирован таким образом, чтобы выдержать сильные землетрясения магнитудой 7 баллов и выше. Это очень важная особенность моста, ведь Тайвань находится в сейсмически активном регионе, где происходят частые землетрясения. Мост включает в себя сложную систему сейсмической поддержки, которая управляет силами, действующими на него в вертикальном и горизонтальном направлениях.

Вертикальные сейсмические силы передаются непосредственно на фундамент через опоры и ванты, в то время как продольные и поперечные горизонтальные силы поглощаются и рассеиваются с помощью специальных гидравлических демпферов, амортизаторов и резиновых прокладок.

Строительство моста началось 7 лет назад, но проект столкнулся с многочисленными трудностями, включая сложные погодные условия и нехватку рабочей силы. Поэтому мост не удалось открыть, как планировалось в 2024 году.