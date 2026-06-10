Ремонт моста через реку Реуцел в Фалештском районе выполнен на 51%.

Подрядчик уже завершил демонтаж старого моста, забил 88 свай у опор и устоев, а также выполнил работы по армированию, опалубке и бетонированию отдельных элементов конструкции, передает rupor.md

Сейчас на объекте продолжаются работы у первой опоры и первого устоя. В частности, рабочие занимаются армированием, опалубкой и бетонированием ригеля. Также на 50% выполнено укрепление первого устоя балластом.

На следующем этапе аналогичные работы проведут у второй опоры и второго устоя. На стройплощадке задействован 21 рабочий и пять единиц спецтехники.

На время работ движение транспорта перенаправлено по объездной дороге. Водителей призывают соблюдать временные дорожные знаки и ехать осторожно в зоне стройки.

Общая стоимость проекта составляет 25,58 млн леев. К настоящему времени освоено 48,87% выделенных средств.