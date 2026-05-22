В банках Молдовы «зависли» почти 56 млрд леев, которые не приносят дохода.

Сбережения населения продолжают оставаться главным двигателем роста — физические лица держат на счетах и депозитах почти 91,1 миллиарда леев, сообщает bani.md

Согласно данным Нацбанка, общий объём депозитов в банковской системе достиг примерно 147,57 миллиарда леев. Из них около 97,24 миллиарда размещены в национальной валюте, а ещё 50,33 миллиарда — в иностранной валюте.

Население остаётся крупнейшим вкладчиком банков — совокупный объём депозитов физических лиц составляет около 91,1 миллиарда леев. Из этой суммы более 57,8 миллиарда хранятся в молдавских леях, а примерно 33,2 миллиарда — в иностранной валюте.

В то же время компании и другие юридические лица держат в банках около 56,47 миллиарда леев, из которых 39,38 миллиарда — в леях и 17,09 миллиарда — в валюте.

Большая часть сбережений размещена на срочных депозитах с начислением процентов — их объём превышает 58,7 миллиарда леев. Это говорит о том, что вкладчики по-прежнему предпочитают инструменты, приносящие процентный доход.

Лидером рынка по объёму депозитов остаётся Moldova-Agroindbank, которая привлекла почти 54,7 миллиарда леев средств клиентов. На втором месте находится Moldindconbank с примерно 35,7 миллиарда леев, а третью позицию занимает Victoriabank — почти 22 миллиарда леев.

Вместе с тем данные показывают, что депозиты до востребования, не приносящие процентов, остаются на высоком уровне — свыше 55,8 миллиарда леев. Это указывает на то, что значительная часть денег хранится для текущих расходов и операций, а не для долгосрочных накоплений.