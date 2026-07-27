Депутат Куюмжу требует проверить расходы НБМ.

Депутат парламента Константин Куюмжу обратился в Счетную палату и Национальный центр по борьбе с коррупцией с требованием проверить, как Национальный банк Молдовы расходует государственные средства.

По его словам, расходы учреждения резко контрастируют с призывами властей к экономии и экономическими трудностями, с которыми сталкиваются граждане, передает logos-pres.md

Куюмжу отметил, что в то время. как населению говорят об отсутствии средств на повышение зарплат и пенсий, а также призывают смириться с ростом тарифов и налогов, руководство НБМ ежемесячно получает почти два млн леев только в виде заработной платы, что составляет более 20 млн леев в год.

Если быть точным — зарплата главы НБМ Анки Драгу, указанная в декларации о доходах за 2025 год, составила около 2,78 миллиона леев в год, что равняется примерно 232 тыс. леев в месяц.

«При этом 2025 год учреждение завершило с убытками, превышающими 873 млн леев», — подчеркнул депутат.

Изучив контракты, опубликованные на официальной платформе, Константин Куюмжу привел ряд примеров расходов, которые, по его мнению, вызывают серьезные вопросы. Среди них — настольная лампа стоимостью 21 750 леев, деревянные качели за 39 166 леев, постельное белье, подушки и шторы почти на 90 тыс. леев, авиабилеты, в том числе бизнес-класса, на сумму свыше 540 тыс. леев, кейтеринговые услуги стоимостью более 160 тыс. леев, а также организация презентации годового отчета, на которую было потрачено более 442 тыс. леев.

«Это не слухи и не домыслы. Это информация из официальных документов, опубликованных на платформе государственных закупок», — заявил депутат.

В этой связи Константин Куюмжу сообщил, что обратился в Счетную палату с требованием провести полный аудит этих расходов, а также в Национальный центр по борьбе с коррупцией с просьбой проверить законность осуществленных закупок.

«Государственные средства должны расходоваться ответственно, а не тратиться на сомнительные расходы. Если от граждан требуют экономии и жертв, то пример должен начинаться с тех, кто руководит государственными учреждениями. Люди имеют право знать, как расходуются их деньги и кто несет ответственность за каждый лей, потраченный из государственного бюджета», — заявил Константин Куюмжу.