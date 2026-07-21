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logos.press.md logologos
21 Июля 2026, 16:13
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Объём депозитов в Молдове достиг почти 150 млрд леев

В июне 2026 года объем новых депозитов составил 28 769 миллионов леев. При этом 69,3% из них поступили от предприятий и 30,7% — от физических лиц.

Объём депозитов в Молдове достиг почти 150 млрд леев.
Объём депозитов в Молдове достиг почти 150 млрд леев.

Эти данные отражают активность на банковском рынке Молдовы, где корпоративный сектор формирует основной объем новых привлеченных средств, пишет logos-pres.md

Вклады в национальной валюте, привлеченные в июне, оставались основной формой сбережений – доля срочных депозитов в МДЛ составила 75,4% от общего объема срочных депозитов.

В совокупности июня в портфеле банков хранится около 150 млрд леев. По данным Национального банка Молдовы (НБМ), на конец июня 2026 года общий остаток (сальдо) депозитов в банковской системе составил 147 709 миллионов леев. Месячный рост: +1,4% по сравнению с маем 2026 года.

Основной приток долгосрочных ресурсов в банковскую систему по-прежнему обеспечивали вклады на срок от 2 до 5 лет (свыше 1,43 млрд леев из общей массы).

НБМ сохранил норму обязательных резервов по привлеченным банками средствам на уровне 18,0% для молдавских леев и 26,0% для конвертируемой иностранной валюты. Это удержало банки от избыточного и резкого завышения розничных ставок, несмотря на рост ключевой ставки.

В июне 2026 года средневзвешенная номинальная ставка по новым срочным депозитам в леях для населения составила 5,57% годовых, а для бизнеса (юридических лиц), размещающего преимущественно краткосрочные средства, — 4,17% годовых.

Разрыв в доходности, когда средства населения привлекают по более высоким ставкам, но не превышающем годовой уровень инфляции, банки объясняют обеспечением своей «долгосрочной стабильности ликвидности».

Источник
logos.press.md logologos
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