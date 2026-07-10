В 2026 году Молдова импортировала товаров почти в три раза больше чем экспортировала.

За первое полугодие 2026 года Молдова импортировала товаров на 101 млрд леев, тогда как экспорт составил 35 млрд леев, сообщила Таможенная служба Молдовы.

В страну больше всего ввозили природный газ, а за границу отправляли в основном семена подсолнечника, провода и кабели, пшеницу и вино, пишет rupor.md

Самыми импортируемыми товарами для ввоза стали:

природный газ – 12 млрд леев;

нефтепродукты – 9 млрд леев;

легковые автомобили – 4,9 млрд леев;

электроэнергия – 4,3 млрд леев;

лекарственные препараты – 2,9 млрд леев.

Больше всего из Молдовы экспортировали: