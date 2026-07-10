10 Июля 2026, 15:58
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В 2026 году Молдова импортировала товаров почти в три раза больше чем экспортировала
За первое полугодие 2026 года Молдова импортировала товаров на 101 млрд леев, тогда как экспорт составил 35 млрд леев, сообщила Таможенная служба Молдовы.
В страну больше всего ввозили природный газ, а за границу отправляли в основном семена подсолнечника, провода и кабели, пшеницу и вино, пишет rupor.md
Самыми импортируемыми товарами для ввоза стали:
- природный газ – 12 млрд леев;
- нефтепродукты – 9 млрд леев;
- легковые автомобили – 4,9 млрд леев;
- электроэнергия – 4,3 млрд леев;
- лекарственные препараты – 2,9 млрд леев.
Больше всего из Молдовы экспортировали:
- семена подсолнечника – 4,9 млрд леев;
- провода и кабели – 4,7 млрд леев;
- пшеница – 2,1 млрд леев;
- кукуруза – 1,3 млрд леев;
- вина из винограда – 1,2 млрд леев.