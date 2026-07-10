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rupor.md logorupor
10 Июля 2026, 15:58
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В 2026 году Молдова импортировала товаров почти в три раза больше чем экспортировала

За первое полугодие 2026 года Молдова импортировала товаров на 101 млрд леев, тогда как экспорт составил 35 млрд леев, сообщила Таможенная служба Молдовы.

В 2026 году Молдова импортировала товаров почти в три раза больше чем экспортировала.
В 2026 году Молдова импортировала товаров почти в три раза больше чем экспортировала.

В страну больше всего ввозили природный газ, а за границу отправляли в основном семена подсолнечника, провода и кабели, пшеницу и вино, пишет rupor.md

Самыми импортируемыми товарами для ввоза стали:

  • природный газ – 12 млрд леев;
  • нефтепродукты – 9 млрд леев;
  • легковые автомобили – 4,9 млрд леев;
  • электроэнергия – 4,3 млрд леев;
  • лекарственные препараты – 2,9 млрд леев.

Больше всего из Молдовы экспортировали:

  • семена подсолнечника – 4,9 млрд леев;
  • провода и кабели – 4,7 млрд леев;
  • пшеница – 2,1 млрд леев;
  • кукуруза – 1,3 млрд леев;
  • вина из винограда – 1,2 млрд леев.

В 2026 году Молдова импортировала товаров почти в три раза больше чем экспортировала

В 2026 году Молдова импортировала товаров почти в три раза больше чем экспортировала

Источник
rupor.md logorupor
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