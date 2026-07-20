Экономист: Молдова превратилась из цветущего сада в столовую, где всё импортируется

Анализируя товарную структуру экспорта и импорта Молдовы в январе - марте текущего года экономист Владимир Головатюк сделал «мягко говоря, неутешительные» выводы.

Как указывает эксперт на своей странице в Facebook, в мае 2026 экспорт молдавских продуктов питания и сельхозсырья сырья составил почти 100 млн евро, а импорт товарок этой категории — около 145 млн евро. За пять месяцев текущего года показатели, соответственно, 670 млн евро и 700 млн. «Разница меньше (около 4%), но она всё равно есть и не в пользу экспорта, обращает внимание Владимир Головатюк. — Годом ранее разница была 18%, пишет logos-pres.md

То есть, мы больше покупаем продуктов питания, чем продаем. Стало быть, Молдова из „цветущего сада” превратилась в большую столовую, где все блюда и/или полуфабрикаты – импортируемые».

При этом, импорт энергетических ресурсов в мае составил 160 млн евро, а за пять месяцев текущего года – 1,041 млрд евро. «Видно, что валюты, поступающей в страну от экспорта продукции агропромышленного сектора, формирующего более половины всего экспорта РМ, недостаточно для оплаты импорта энергетических ресурсов», — резюмирует эксперт.

С его слов, любопытно и то, что экспорт агропродовольственных товаров в финансовом выражении за пятилетие (по сравнению с показателем за период январь — май 2021) практически удвоился, «что, кстати, весьма неплохо, но, тем не менее, импорт энергетических ресурсов увеличился почти в четыре раза».

«Подойдем к проблеме шире и сравним весь объем экспорта с импортом лишь одной группы товаров – энергетических ресурсов. Молдавский экспорт за пять месяцев 2026 года составил 1,376 млрд евро, а импорт энергетических ресурсов – 1,041 млрд евро. То есть, на оплату бензина, дизтоплива, газа, электроэнергии и других энергоносителей идет 76% всей экспортной выручки страны. Конечно, энергоресурсов является для нас критически важным импортом, и страна (экономика, население) без этого не сможет нормально функционировать. Тем не менее, такой перекос полагаю необоснованным.

Я не призываю к снижению импорта товаров, которые страна физически не может производить. Речь исключительно идет о наращивании экспорта, подъеме национальной экономики. Тем более, уверен, что за указанный период физический объем импортируемых энергоресурсов не вырос в три раза, Даже с учетом реэкспорта!

Скорее всего, причина в росте цены на газ, электроэнергию и т.д. Ведь все мы хорошо помним, что произошло в конце 2021 года и происходит поныне. Откуда и по каким ценам мы всё это покупаем и какова роль в этом вопросе политического фактора. Так было не всегда. До 2022 агропродовольственный экспорт превышал объем импортируемых энергоресурсов».