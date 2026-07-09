Экспорт IT-услуг в Молдове больше не растет прежними темпами.

В первом квартале 2026 года экспорт услуг из Молдовы составил 689,1 млн евро, увеличившись на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, главным образом за счет роста экспорта транспортных услуг.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Молдовы, сообщает Mold-Street.

По данным НБМ, экспорт транспортных услуг в первом квартале 2026 года вырос на 34,5% — до 136,2 млн евро (19,8% общего объема экспорта услуг). Рост был обусловлен увеличением воздушных перевозок на 57,4% — до 60,5 млн евро, а также автомобильных перевозок — на 19,6%, до 62,9 млн евро.

Следом идут туристические услуги, экспорт которых увеличился на 19,2% — до 189,5 млн евро (27,5% общего объема экспорта услуг). Из них 90% составили личные поездки и 10% — деловые.

В то же время экспорт IT-услуг значительно замедлил темпы роста. В первом квартале 2026 года профицит баланса по компьютерным услугам составил 157,7 млн евро, увеличившись лишь на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост был обеспечен главным образом увеличением на 7,9% экспорта прочих компьютерных услуг, преимущественно услуг по установке и техническому обслуживанию, которые составили 72,5% общего объема экспорта IT-услуг.

По данным НБМ, импорт услуг в первом квартале 2026 года составил 417,3 млн евро, увеличившись на 6,6% благодаря росту расходов на туристические услуги на 12,5% (38,8% общего объема импорта услуг). При этом личные поездки составили 82,9% и выросли на 13%, а деловые — 17,1%, увеличившись на 9,9%.

Одновременно импорт транспортных услуг (33,4% общего объема импорта) сократился на 1,5% — до 139,2 млн евро. Из этой суммы на автомобильные перевозки пришлось 43% (59,9 млн евро), на воздушные — 28,7% (40 млн евро), а на морские — 21,1% (29,4 млн евро).

В результате в первом квартале 2026 года профицит баланса услуг достиг 271,8 млн евро, что на 38,2% больше, чем годом ранее. Это стало возможным благодаря тому, что рост экспорта (+101,1 млн евро) значительно превысил рост импорта (+26 млн евро).

Положительная динамика баланса услуг была обусловлена прежде всего сокращением дефицита в сфере транспортных услуг на 37,1 млн евро, увеличением профицита по туристическим услугам на 12,6 млн евро, а также ростом профицита по компьютерным услугам на 7,4 млн евро.

В то же время снижение профицита в сфере строительных услуг (–4,8 млн евро) и профессиональных и консультационных услуг (–3,8 млн евро) оказало негативное влияние на общий баланс услуг, отмечает Национальный банк Молдовы.