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Infotag.md logoInfotag
28 Июня 2026, 08:12
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Головатюк: Ситуация в госбюджете Молдовы остается достаточно сложной

Об этом он написал в соцсетях Владимир Головатюк, комментируя последние данные министерства финансов об исполнении бюджета.

Головатюк: Ситуация в госбюджете Молдовы остается достаточно сложной.
Головатюк: Ситуация в госбюджете Молдовы остается достаточно сложной.

«За пять месяцев 2026 г.  относительно января-мая 2025 г. доходы выросли на 2,8%, а расходы на 4,4%, тогда как год назад, соответственно, на 15% и 19%. (…) При этом бюджетный дефицит увеличился на 11,4%. – с 6,8 млрд. леев до 7,6 млрд. Увеличению расходов уже и долги не помогают. Год назад долги правительства в структуре дефицита госбюджета составляли 2,3 млрд. леев, а сейчас - 11 млрд., т.е. рост в 4,2 раза», - обратил внимание эксперт, подчеркнув, что «экономика не обеспечивает власть ресурсами, необходимыми для устойчивого увеличения бюджетных расходов», передает infotag.md

По его словам, это происходит  «не потому, что бизнес не хочет, а потому что такова общая ситуация в экономике и доходы бизнеса не растут, а сокращаются».

«Возможно, поэтому власть и собирается не расширять налогооблагаемую базу за счет роста экономики, а банально повысить налоги, добив, тем самым, экономическую активность», - подчеркнул аналитик.

Источник
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