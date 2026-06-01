Головатюк: Ситуация в госбюджете Молдовы остается достаточно сложной.

Об этом он написал в соцсетях Владимир Головатюк, комментируя последние данные министерства финансов об исполнении бюджета.

«За пять месяцев 2026 г. относительно января-мая 2025 г. доходы выросли на 2,8%, а расходы на 4,4%, тогда как год назад, соответственно, на 15% и 19%. (…) При этом бюджетный дефицит увеличился на 11,4%. – с 6,8 млрд. леев до 7,6 млрд. Увеличению расходов уже и долги не помогают. Год назад долги правительства в структуре дефицита госбюджета составляли 2,3 млрд. леев, а сейчас - 11 млрд., т.е. рост в 4,2 раза», - обратил внимание эксперт, подчеркнув, что «экономика не обеспечивает власть ресурсами, необходимыми для устойчивого увеличения бюджетных расходов», передает infotag.md

По его словам, это происходит «не потому, что бизнес не хочет, а потому что такова общая ситуация в экономике и доходы бизнеса не растут, а сокращаются».

«Возможно, поэтому власть и собирается не расширять налогооблагаемую базу за счет роста экономики, а банально повысить налоги, добив, тем самым, экономическую активность», - подчеркнул аналитик.