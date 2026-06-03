Украина и Молдова договорились о расширении Вертикального газового коридора.

Кишинев и Киев наращивают взаимодействие в энергетической сфере в рамках проекта Вертикального газового коридора. Об этом сообщили на встрече первого вице-премьера-министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля с министром энергетики Молдовы Дорином Жунгиету, которая состоялась на полях Международного энергетического форума в Баку, пишет rupor.md

По словам украинского министра, стороны «обсудили сотрудничество в пределах Вертикального газового коридора и увеличение технической мощности маршрута».

Денис Шмыгаль добавил: «Молдова на 90% снизила тарифы на использование коридора, за что поблагодарил лично. Это открывает дополнительные возможности для развития сотрудничества, в частности, для поставок газа по Трансбалканскому маршруту в страны Центральной Европы, а не только Украины».

Помимо газовой инфраструктуры, главы профильных ведомств в Баку согласовали планы по укреплению электроэнергетической безопасности. В центре внимания оказались вопросы экстренной взаимопомощи при сбоях, координация балансировки энергосистем, а также совместные проекты по модернизации трансграничных линий электропередач. В частности, Шмыгаль анонсировал скорое подписание межправительственного соглашения о развитии ключевого интерконнектора «Бельцы - Днестровская ГЭС».