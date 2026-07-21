Лечение алкоголизма обошлось государству более чем в 70 млн леев за год.

В прошлом году государство потратило десятки миллионов леев на лечение людей, страдающих алкогольной зависимостью, — почти на 13% больше, чем в 2023 году.

Алкоголь разрушает здоровье, семьи и, в некоторых случаях, приводит к смерти. За каждой статистической цифрой стоит личная трагедия и ежедневная борьба с зависимостью, которая постепенно разрушает человека изнутри, пишет moldova1.md

По данным специалистов, каждый третий пациент сталкивается с рецидивом, а многие вновь оказываются на больничной койке с алкогольной интоксикацией и другими тяжелыми осложнениями, лечение которых обходится значительно дороже.

Руслан уже в седьмой раз за последние четыре года проходит лечение в Республиканском наркологическом диспансере. Последний курс он завершил в начале этого года, однако смог воздерживаться от алкоголя лишь несколько месяцев. После выписки он снова начал пить, и более месяца злоупотребления спиртным привели его обратно в больницу — на этот раз в крайне тяжелом состоянии.

«Мне было очень плохо. Просыпался утром и первым делом хотел выпить — без еды, без ничего. Так продолжалось третий, четвертый, пятый день. Начались интоксикация, рвота, слабость, высокое давление», — рассказал Руслан.

Алкогольная зависимость разрушила и его семейную жизнь. Он был женат дважды, в каждом браке родился ребенок, однако обе супруги ушли из-за его пристрастия к алкоголю. Сейчас мужчина надеется начать жизнь заново, избавиться от зависимости и восстановить отношения с детьми.

«Дочке уже три года и девять месяцев. Пока у меня еще есть силы, я хотел бы хотя бы десять лет помогать ей, воспитывать ее, дать возможность учиться», — говорит он.

Еще один пациент больницы, Василий, борется с алкогольной зависимостью уже более десяти лет. Многолетнее злоупотребление алкоголем серьезно подорвало его здоровье. Он страдает неврологическими заболеваниями и нарушениями опорно-двигательного аппарата, из-за чего с трудом передвигается и говорит.

«По утрам я не мог встать, меня трясло. Не мог удержать ни ложку, ни кружку с чаем, не мог выпить даже кофе. Нужно было выпить алкоголь, чтобы хоть немного прийти в себя».

В свои 56 лет Василий живет один. Детей у него никогда не было, но он надеется победить зависимость и создать семью. За последние годы он уже четыре раза пытался отказаться от алкоголя.

Каждый месяц около 50 человек, страдающих алкогольной зависимостью, проходят лечение в третьем отделении Республиканского наркологического диспансера. Курс длится 28 дней и включает медицинскую помощь и психологическое консультирование.

Средняя стоимость полного курса лечения составляет 24 тысячи леев, и все расходы покрываются государством.

В 2025 году более 2 тысяч человек с алкогольной зависимостью прошли специализированное лечение в Республиканском наркологическом диспансере. Однако не все завершают 28-дневный курс — некоторые уходят из больницы раньше срока. А для тех, кто проходит лечение до конца, самые сложные испытания начинаются после выписки, когда риск рецидива остается очень высоким.

«У нас до 30% повторных госпитализаций. Но хочу подчеркнуть, что рецидив у человека с алкогольной зависимостью не означает неудачу лечения. Это свидетельствует о течении болезни. Если человек будет обращаться за лечением хотя бы раз в год или раз в полгода, а затем снова возвращаться к алкоголю, продолжительность его жизни неизбежно сократится», — заявил заместитель директора по медицинской части Республиканского наркологического диспансера Александр Марандич.

В Молдове на учете у врачей состоят почти 43 тысячи человек, страдающих алкогольной зависимостью. В прошлом году государство выделило более 70 миллионов леев на лечение пациентов в Республиканском наркологическом диспансере.

Услуги по реабилитации также оказывают несколько частных клиник, а также психиатрические больницы в Бельцах, Оргееве и Кишиневе. Стоимость лечения в этих учреждениях также полностью покрывается за счет государственного бюджета.