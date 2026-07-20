theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
20 Июля 2026, 11:09
9 570
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Стоимость обслуживания государственного долга Молдовы может достичь 7 млрд леев

Объём заимствований Молдовы на внутреннем рынке за последние два года значительно возрос, и это оказывает всё большее влияние на государственный бюджет, предупреждает гражданское движение «Construim Încredere» («Строим доверие»).

Стоимость обслуживания государственного долга Молдовы может достичь 7 млрд леев.
Стоимость обслуживания государственного долга Молдовы может достичь 7 млрд леев.

По данным организации, средняя процентная ставка по государственным ценным бумагам (ГЦБ) выросла с 4,96% в 2024 году до 9,08% в 2025 году, а в первом полугодии 2026 года ещё поднялась до уровня примерно 9,5–10%, пишет logos-pres.md

В этих условиях расходы на выплату процентов по государственному долгу оцениваются примерно в 6 млрд леев в 2026 году и могут достичь 7 млрд леев в 2027 году. При этом прогнозируется дефицит бюджета, превышающий 21 млрд леев.

Организация обращает внимание на то, что почти 95% внутреннего долга, заключенного через ГЦБ, погашается менее чем за год, что вынуждает государство постоянно рефинансировать существующие кредиты, подвергая себя ещё более высоким издержкам. Кроме того, почти 70% рынка этих ценных бумаг контролируется небольшим числом коммерческих банков, что усиливает зависимость правительства от их решений.

По мнению авторов заявления, масштабные кредиты по высоким процентным ставкам могут сократить кредитование компаний и населения, а также замедлить инвестиции. Гражданское движение «Строим доверие» призывает будущее правительство принять стратегию по снижению стоимости финансирования и направить заемные средства на продуктивные инвестиции, а не только на покрытие дефицита бюджета.

Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте