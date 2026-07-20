Стоимость обслуживания государственного долга Молдовы может достичь 7 млрд леев.

Объём заимствований Молдовы на внутреннем рынке за последние два года значительно возрос, и это оказывает всё большее влияние на государственный бюджет, предупреждает гражданское движение «Construim Încredere» («Строим доверие»).

По данным организации, средняя процентная ставка по государственным ценным бумагам (ГЦБ) выросла с 4,96% в 2024 году до 9,08% в 2025 году, а в первом полугодии 2026 года ещё поднялась до уровня примерно 9,5–10%, пишет logos-pres.md

В этих условиях расходы на выплату процентов по государственному долгу оцениваются примерно в 6 млрд леев в 2026 году и могут достичь 7 млрд леев в 2027 году. При этом прогнозируется дефицит бюджета, превышающий 21 млрд леев.

Организация обращает внимание на то, что почти 95% внутреннего долга, заключенного через ГЦБ, погашается менее чем за год, что вынуждает государство постоянно рефинансировать существующие кредиты, подвергая себя ещё более высоким издержкам. Кроме того, почти 70% рынка этих ценных бумаг контролируется небольшим числом коммерческих банков, что усиливает зависимость правительства от их решений.

По мнению авторов заявления, масштабные кредиты по высоким процентным ставкам могут сократить кредитование компаний и населения, а также замедлить инвестиции. Гражданское движение «Строим доверие» призывает будущее правительство принять стратегию по снижению стоимости финансирования и направить заемные средства на продуктивные инвестиции, а не только на покрытие дефицита бюджета.