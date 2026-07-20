Доля отечественного капитала в банках Молдовы за год сократилась более чем вдвое.

В прошлом году доля отечественного капитала в банковском секторе Молдовы сократилась до одного из самых низких уровней за последнее десятилетие. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Молдовы (НБМ).

По состоянию на 31 декабря 2025 года доля иностранных инвестиций в уставном капитале банков составила 86,2%, что на 15,9 процентного пункта больше по сравнению с концом 2024 года, пишет mold-street.com

В то же время доля отечественных инвестиций в банковском секторе резко сократилась — с 29,5% на конец 2024 года до 13,8% на 31 декабря 2025 года.

В Национальном банке объясняют столь значительный рост доли иностранного капитала и соответствующее сокращение доли отечественного капитала завершением в 2025 году процесса присоединения BCR Chișinău к Victoriabank.

При этом нынешний показатель не является самым низким в истории. В 2022–2023 годах доля отечественного капитала составляла всего 11,1%, а в 2019 году — 12,9%. На эти показатели повлияли сделки с акциями банков, а также решения об увеличении капитала некоторых кредитных учреждений.

По данным НБМ, в настоящее время только один банк имеет уставный капитал, полностью сформированный за счет отечественных инвестиций, — Fincombank. Остальные девять банков либо полностью контролируются иностранными инвесторами, либо имеют преобладающий иностранный капитал.

Среди иностранных инвесторов, участвующих в формировании капитала молдавских банков, — финансовые учреждения из Италии, Румынии, Венгрии, а также Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), инвесторы из Германии, Болгарии, Нидерландов, Австрии, Эстонии, Великобритании, Греции и Ирака.

Из общего числа банков три — ProCredit Bank, Eximbank и Comerțbank — имеют капитал, полностью сформированный за счет иностранных инвестиций.

В Молдове действуют две дочерние структуры иностранных банковских и финансовых групп — Eximbank и ProCredit Bank. Еще шесть банков — maib, Moldindconbank, Victoriabank, OTP Bank, Energbank и EuroCreditBank — имеют смешанный капитал, сформированный как за счет иностранных, так и отечественных инвестиций.