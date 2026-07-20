theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
mold-street.com logomold-street
20 Июля 2026, 11:37
15 077
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Доля отечественного капитала в банках Молдовы за год сократилась более чем вдвое

В прошлом году доля отечественного капитала в банковском секторе Молдовы сократилась до одного из самых низких уровней за последнее десятилетие. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Молдовы (НБМ).

Доля отечественного капитала в банках Молдовы за год сократилась более чем вдвое.
Доля отечественного капитала в банках Молдовы за год сократилась более чем вдвое.

По состоянию на 31 декабря 2025 года доля иностранных инвестиций в уставном капитале банков составила 86,2%, что на 15,9 процентного пункта больше по сравнению с концом 2024 года, пишет mold-street.com

В то же время доля отечественных инвестиций в банковском секторе резко сократилась — с 29,5% на конец 2024 года до 13,8% на 31 декабря 2025 года.

В Национальном банке объясняют столь значительный рост доли иностранного капитала и соответствующее сокращение доли отечественного капитала завершением в 2025 году процесса присоединения BCR Chișinău к Victoriabank.

При этом нынешний показатель не является самым низким в истории. В 2022–2023 годах доля отечественного капитала составляла всего 11,1%, а в 2019 году — 12,9%. На эти показатели повлияли сделки с акциями банков, а также решения об увеличении капитала некоторых кредитных учреждений.

По данным НБМ, в настоящее время только один банк имеет уставный капитал, полностью сформированный за счет отечественных инвестиций, — Fincombank. Остальные девять банков либо полностью контролируются иностранными инвесторами, либо имеют преобладающий иностранный капитал.

Среди иностранных инвесторов, участвующих в формировании капитала молдавских банков, — финансовые учреждения из Италии, Румынии, Венгрии, а также Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), инвесторы из Германии, Болгарии, Нидерландов, Австрии, Эстонии, Великобритании, Греции и Ирака.

Из общего числа банков три — ProCredit Bank, Eximbank и Comerțbank — имеют капитал, полностью сформированный за счет иностранных инвестиций.

В Молдове действуют две дочерние структуры иностранных банковских и финансовых групп — Eximbank и ProCredit Bank. Еще шесть банков — maib, Moldindconbank, Victoriabank, OTP Bank, Energbank и EuroCreditBank — имеют смешанный капитал, сформированный как за счет иностранных, так и отечественных инвестиций.

Доля отечественного капитала в банках Молдовы за год сократилась более чем вдвое

Источник
mold-street.com logomold-street
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте