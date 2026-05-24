24 Мая 2026, 12:30
Ионицэ: Граждане Молдовы все больше выбирают золото для долгосрочных сбережений

Запасы золота, находящегося у населения Молдовы, оцениваются примерно в 6,5 тонны, по сравнению всего с 840 килограммами в 1990 году.

По словам эксперта по экономической политике Вячеслава Ионицэ, наибольшее количество золота было ввезено в страну в период 2021–2025 годов, а темпы роста золотого запаса Молдовы значительно превышают средние мировые показатели, сообщает ipn.md

Эксперт IDIS отмечает, что резкий рост цен на золото в последние годы стимулировал всё больше людей инвестировать в этот драгоценный металл. Если в 1995 году грамм золота стоил 12,5 долларов, то в 2025 году цена достигла 133,5 доллара, а в первом квартале 2026 года выросла почти до 157 долларов за грамм. В результате роста цен общая стоимость золота, принадлежащего молдаванам, превышает один миллиард долларов.

Данные, представленные Вячеславом Ионицэ, также показывают, что импорт золотых украшений значительно вырос за последние десятилетия. Если в 1991–1995 годах Молдова импортировала украшения из золота примерно на 200 тысяч долларов в год, то в 2025 году этот показатель достиг 33,6 миллиона долларов.

Эксперт отмечает, что за последние 25 лет годовой темп роста запасов золота в Молдове составлял 5,9 % по сравнению со среднемировым показателем в 1,6 %, что означает почти четырехкратный рост по сравнению с мировым уровнем.

Даже в этих условиях, отмечает Владислав Ионицэ, количество золота, принадлежащего жителю Республики Молдова, всё ещё значительно ниже среднеевропейского и среднемирового уровня. Согласно представленным данным, в период 2021-2025 годов на душу населения приходилось примерно 2,6 грамма золота, по сравнению со среднемировым показателем в 27 граммов и среднеевропейским показателем до 80 граммов на человека.

Источник
ipn
