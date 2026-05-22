Ионицэ заявил о серьёзных проблемах пенсионной системы Молдовы.

По его словам, проблема сохраняется с 1998 года — с момента введения нынешней пенсионной системы, а разница между доходами и расходами фонда постоянно покрывается из государственного бюджета, сообщает bani.md

«Всех денег, которые мы собираем в бюджет социального страхования, не хватает для выплаты пенсий. Мы вынуждены покрывать дефицит за счёт государственного бюджета», — заявил Ионицэ.

Экономист утверждает, что в настоящее время до 40% пенсионного бюджета пополняется из других бюджетных источников. По его мнению, это означает, что средства, которые могли бы быть направлены на другие сферы, используются для покрытия дефицита пенсионной системы.

«Мы вынуждены забирать деньги у зарплат учителей, у дорог, инвестиций и других расходов, чтобы поддерживать пенсионную систему», — отметил экономист.

Ионицэ также напомнил о реформах 2017 года, когда социальные взносы были снижены на пять процентных пунктов, чтобы стимулировать предпринимателей выйти из теневой экономики и официально уплачивать взносы.

По его словам, эта мера действительно улучшила налоговую дисциплину, однако одновременно сократила доходы системы социального страхования.

«Только из-за снижения взносов на пять процентных пунктов фонд социального страхования ежегодно теряет примерно 6–7 миллиардов леев», — утверждает Ионицэ.

Экономист предупреждает, что миграция населения и сокращение числа экономически активных граждан могут ещё больше усугубить ситуацию.

По его словам, если число работников продолжит сокращаться, государственному бюджету будет всё сложнее покрывать дефицит пенсионной системы.

«Если миграция продолжится и у нас не будет достаточного количества рабочих мест, наступит момент, когда даже государственный бюджет уже не сможет поддерживать пенсионный фонд», — предупредил экономист.