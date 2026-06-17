Туризм в Молдове растёт, но его реальный вклад в экономику остаётся неизвестным.

В 2025 году Молдова приняла 525 тысяч туристов — на 10,7% больше, чем годом ранее. Иностранцы составили более половины всех гостей — 54,5%. Несмотря на рост, страна не может точно подсчитать, какой вклад туризм вносит в экономику.

По данным авторов «Белой книги по внедрению Национальной системы организаций по управлению туристическими направлениями (ОМТП)», разработанной APIT и Национальной платформой туризма Молдовы, в 2025 году места размещения в Молдове приняли 525,1 тысячи туристов. Из них 286,2 тысячи — иностранцы. В первом квартале 2026 года число размещённых туристов выросло ещё на 17,7% — до 105,4 тысячи, пишет bani.md

Объём организованного туристического рынка также растёт. В 2025 году агентства и туроператоры обслужили более 604 тысяч туристов и экскурсантов, а выручка превысила 5,1 миллиарда леев.

Главная проблема, по мнению авторов отчёта, — статистическая. Данные по гостиницам, пансионатам и агентствам есть, но полноценной системы сателлитных счетов туризма, которая в ЕС позволяет измерять влияние туризма на ВВП, занятость и экспорт, в Молдове нет. Поэтому реальный вклад сектора в экономику остаётся неизвестным.

Внутренний туризм тоже растёт: в 2025 году число путешественников по стране через агентства увеличилось на 22,5%, а в первом квартале 2026-го — на 41,5%. Эксперты полагают, что внедрение ваучеров на отдых может дать дополнительный импульс сельскому и местному туризму.

При этом Молдова по-прежнему зависит от региональных рынков. Украина и Румыния обеспечивают более половины иностранных гостей. Это указывает на необходимость привлекать туристов из других стран с более высоким туристическим бюджетом — Германии, США, Израиля, Великобритании, Франции.

Авторы «Белой книги» отмечают: главная проблема молдавского туризма — уже не недостаток привлекательности, а отсутствие современной системы управления. Основные вызовы — разрозненное управление, нехватка кадров, слабая цифровизация, ограниченное финансирование и отсутствие инструментов для оценки эффективности отрасли.