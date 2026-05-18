18 Мая 2026, 11:20
1 721
Выручка молдавских туроператоров выросла до полумиллиарда леев

Туристическая отрасль Молдовы начала 2026 год с уверенного роста. Общая выручка турагентств и туроператоров в первом квартале увеличилась на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 495 млн леев.

Рост был зафиксирован во всех сегментах рынка. Доходы от выездного туризма увеличились на 17,6%, от въездного — на 21,5%, а от внутреннего туризма — на 15,4%, сообщает logos-press.md

По данным Нацбюро статистики, услугами туристических компаний воспользовались почти 66 тыс. человек, что на 11,4% больше, чем годом ранее. Наиболее высокие темпы роста показал внутренний туризм: количество поездок по стране увеличилось на 41,5%. Число граждан, выехавших за границу через турагентства, выросло на 5%, тогда как въездной туризм снизился на 1,5%.

Выездной туризм по-прежнему занимает крупнейшую долю рынка — более половины общего объема туристической деятельности. На внутренний туризм пришлось 27%, на въездной — 18,9%.

За первые три месяца года Молдову посетили 12,4 тыс. иностранных туристов и экскурсантов. Большинство из них прибыли с целью отдыха, а основным источником туристического потока остается Румыния.

Среди зарубежных направлений у жителей Молдовы лидирует Египет. Также в числе наиболее популярных направлений — Румыния, Турция, Болгария и Италия.

Источник
