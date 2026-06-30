Турбизнес предупредил о возможном подорожании отдыха в Молдове из-за повышения НДС.

Профильные ассоциации в сфере туризма предупредили, что применение стандартной ставки НДС в размере 20% для общественного питания и услуг размещения может привести к удорожанию отдыха в нашей стране.

Пресс-секретарь правительства Даниела Круду заявила, что процесс консультаций по проекту налоговой политики продолжается, а все позиции, высказанные представителями деловой среды, анализируются в рамках разработки пакета мер, передает moldpres.md

Представители туристической отрасли заявили сегодня на пресс-конференции, что туристическое предложение Республики Молдова пострадает, стоимость услуг может вырасти, а компании в сфере туризма и гостеприимства окажутся под дополнительным финансовым давлением, если будет применена стандартная ставка НДС 20% для общественного питания и услуг размещения.

Ассоциации обратили внимание, что отдельные положения законопроекта о внесении изменений в некоторые нормативные акты в налоговой и таможенной области напрямую повлияют на конкурентоспособность туристического сектора. Значит, повышение НДС затронет всю цепочку туристических услуг: агентства, гостевые дома, винодельни, рестораны и гостиницы туристических комплексов, местных производителей, медицинский туризм и сопутствующие услуги.

Консультант Национальной ассоциации въездного и внутреннего туризма Молдовы (ANTRIM) Николай Оларашу подчеркнул, что «туризм функционирует как экосистема, а это означает, что если растут расходы на размещение и общественное питание, автоматически увеличивается и стоимость туристического пакета».

В то же время исполнительный директор Национальной ассоциации ресторанов и развлекательных заведений Молдовы – MĂR Ольга Калмыш, заявила, что «повышение налогообложения на продукты питания и напитки, приготовленные в HoReCa, неизбежно отразится на ценах, которые оплачивает конечный потребитель, затрагивая спрос, конкурентоспособность и инвестиции в сектор».

В ответ на позицию, высказанную ассоциациями в сфере туризма, пресс-секретарь правительства Даниела Круду отметила, что процесс консультаций продолжается, а все позиции, выраженные представителями деловой среды, анализируются в рамках окончательной разработки пакета мер.

Подписавшие обращение ассоциации подтвердили свою готовность участвовать в конструктивном институциональном диалоге с властями по вопросу изменения налоговой политики.

Проект налоговой политики на 2027 год был опубликован в середине текущего месяца для открытых консультаций. Власти объявили, что цель новой налоговой политики заключается в том, чтобы каждый работающий гражданин зарабатывал больше, а каждый предприниматель мог больше инвестировать в экономическое развитие страны.