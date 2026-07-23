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23 Июля 2026, 12:02
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Цены на топливо приближаются к отметке в 30 леев

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало новую максимальную стоимость бензина и дизтоплива, которая будет действовать 24 июля.

Цены на топливо приближаются к отметке в 30 леев.
Цены на топливо приближаются к отметке в 30 леев.

По данным НАРЭ, максимальная стоимость 95-го бензина составит 29 леев 89 банов (на 21 бан дороже) за литр, а дизтоплива - 29 леев 80 банов (на 31 бан дороже) за литр.

Напомним, что с 1 августа в стоимость бензина и дизельного топлива в Молдове включат дополнительный сбор в размере 48 банов за литр. Соответствующее решение 21 июля утвердил Административный совет Нацагентства по регулированию в энергетике.

Цены на топливо приближаются к отметке в 30 леев

Источник
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