Кику о планах НАРЭ по изменению цен на топливо: Еще 58 банов за литр.

Депутат и лидер PDCM Ион Кику раскритиковал намерение Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

НАРЭ намерено 1 августа увеличить коммерческую маржу, применяемую к топливу, за счет включения обязательного взноса на формирование стратегических запасов нефтепродуктов, передает omniapres.md

По словам Кику, автомобилистам придется дополнительно платить около 58 банов за каждый литр бензина и дизельного топлива. Эта сумма включает предусмотренный законом взнос в размере 48 банов и НДС.

«С 1 августа, вследствие закона, продвинутого Раду Марианом, за каждый литр бензина и дизельного топлива мы будем дополнительно платить 58 банов. Речь идет о 48 банах плюс НДС», — заявил Кику.

Бывший премьер-министр утверждает, что механизм, предусмотренный новым законом, не имеет достаточных оснований и приведет к созданию новых структур, финансируемых за счет государственных средств.

«Механизм, предложенный Раду Марианом, создан для того, чтобы кормить еще одну армию дармоедов PAS. Управлять этими резервами будут не нефтяные компании, а новая структура, разумеется, с зарплатами по 100 тысяч леев. За счет этих 58 банов с каждого литра PAS будут содержать своих людей», — заявил лидер PDCM.

Ион Кику также отметил, что повышение происходит в период, когда цены на топливо и без того находятся под влиянием международной геополитической напряженности.

В свою очередь НАРЭ поясняет, что увеличение коммерческой маржи предусмотрено Законом о безопасности снабжения нефтепродуктами, вступившим в силу 30 июня.

Ведомство предлагает повысить коммерческую маржу с 3,82 до 4,30 лея за литр бензина и с 3,84 до 4,32 лея за литр дизельного топлива. Разница в 48 банов за литр представляет собой обязательный взнос, предназначенный для формирования стратегических запасов нефтепродуктов.

В НАРЭ подчеркивают, что эти средства не являются дополнительным доходом нефтяных компаний. Они будут использоваться исключительно для создания и поддержания аварийных запасов топлива, которые могут быть задействованы в случае перебоев с поставками или других чрезвычайных ситуаций, влияющих на энергетическую безопасность страны.

Проект будет рассмотрен на заседании Административного совета НАРЭ 21 июля. Если он будет утвержден, новые положения вступят в силу 1 августа 2026 года.