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ipn.md logoipn
5 Августа 2026, 20:26
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Цены на сельскохозяйственную продукцию снижаются: овощи подешевели почти на 30%

Цены производителей в агропродовольственном секторе снизились в среднем на 4,6% в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Цены на сельскохозяйственную продукцию снижаются: овощи подешевели почти на 30%.
Цены на сельскохозяйственную продукцию снижаются: овощи подешевели почти на 30%.

По данным Национального бюро статистики, снижение обусловлено главным образом удешевлением продукции растениеводства, цены на которую в среднем сократились на 8,5%. В то же время продукция животноводства подорожала в среднем на 1,6%, передает ipn.md

НБС уточняет, что наибольшее снижение цен среди продукции растениеводства зафиксировано на овощи открытого грунта — на 29,4%. Далее следуют фрукты и ягоды, которые подешевели на 23,5%, кукуруза на зерно — на 15,5%, а зерновые и зернобобовые культуры — на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время цены на рапс выросли на 6,5%, а на подсолнечник — на 2,9%.

Среди продукции животноводства наиболее значительно подорожали яйца — их цена выросла на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также увеличились цены на мёд — на 6,5%, и на крупный рогатый скот в живом весе — на 2,7%.

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Источник
ipn.md logoipn
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