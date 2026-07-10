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moldova1.md logomoldova1
10 Июля 2026, 19:02
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На рынках Молдовы снизились цены на сезонные овощи и фрукты

С увеличением объемов отечественной продукции прилавки пополнились свежим урожаем, а покупатели получили возможность приобрести больше местных продуктов по доступной цене.

На рынках Молдовы снизились цены на сезонные овощи и фрукты.
На рынках Молдовы снизились цены на сезонные овощи и фрукты.

На Центральном рынке Кишинева сейчас представлен широкий ассортимент овощей и фруктов нового урожая. По сравнению с началом лета стоимость многих позиций существенно снизилась, передает moldova1.md

Так, килограмм помидоров продается в среднем по 20 леев, огурцов — по 14 леев. Арбуз можно купить за 12 леев за килограмм, а дыню — примерно за 30 леев.

Среди ягод малина остается одной из самых дорогих — около 80 леев за килограмм. Абрикосы стоят в среднем 20 леев за килограмм.

Наиболее заметное снижение цен произошло на черешню. Если месяц назад килограмм этой ягоды продавался более чем за 100 леев, то сейчас ее можно приобрести примерно за 20 леев.

Покупатели отмечают, что с появлением на рынках большего количества продукции местных производителей выбор стал значительно шире, а цены — доступнее, чем в начале летнего сезона. Это позволяет приобретать больше свежих овощей и фруктов без существенных затрат.

Источник
moldova1.md logomoldova1
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