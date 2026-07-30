Цены на продовольственную пшеницу и рапс в Молдове упали вслед за мировыми биржами.

Цены на зерновые и масличные культуры продолжают снижаться как на международных биржах, так и на внутреннем рынке Молдовы.

По мнению экономического эксперта Юрия Рижи, рынок возвращается к показателям, которые фиксировались до обострения геополитической ситуации в Черноморском регионе, передает rupor.md

Основными факторами падения цен стали обильный урожай текущего года и постепенное снижение геополитических рисков. На Парижской бирже (Matif) все фьючерсные контракты на зерно ушли в минус. Несмотря на действующие ограничения в Азовском море и блокировку портов, участники рынка рассчитывают на их смягчение и стабильно высокие объемы производства.

Дополнительное давление на аграрный сектор оказало резкое падение стоимости нефти марки Brent — со 100 до 88 долларов за баррель всего за два дня. Этому способствовали:

Прекращение взаимных ударов между США и Ираном.

Возобновление экспорта казахстанского сырья по трубопроводу КТК.

Отсутствие серьезных повреждений на ключевых зерновых терминалах Новороссийска и украинских портов.

В результате ноябрьские контракты Matif упали почти на 5% (до 536,5 евро/т), а цена DAP Constanța снизилась на 26 евро — до 515 евро за тонну.

Ситуация на рынке Молдовы

В Республике Молдова сбор рапса завершен примерно на 75% при средней урожайности около 3 тонн с гектара. Закупочные цены на него просели до 9,20–9,50 леев/кг (неделей ранее они составляли около 10 леев/кг).

Падение цен на рапс обусловлено несколькими факторами:

Снижением цен на нефть и растительные масла.

Поступлением нового урожая.

Сформированными запасами у европейских переработчиков.

Приостановкой закупок некоторыми трейдерами в портах.

Изменения затронули и другие культуры. Продовольственная пшеница сейчас торгуется по 2,85–2,90 леев/кг на севере Молдовы и по 3,40–3,45 леев/кг в Джурджулештах, что на 10 банов меньше прошлой недели. Большое предложение нового урожая (5–6 тонн с гектара) полностью перекрывает геополитические риски. Цены на ячмень в Джурджулештах пока стабильны — около 3,20 леев/кг, хотя в Констанце котировки уже начали снижаться.

Прогноз эксперта

Дальнейшая динамика будет зависеть от темпов морского экспорта и скорости заполнения элеваторов.

«Урожай культур первой группы в Молдове в этом году обильный. Высокие цены в июле были временным эффектом геополитической напряженности. Сейчас рынок движется к логичной коррекции — не к обвалу, а к нормальному уровню, который изначально диктовался щедрым предложением», — заключил Юрий Рижа.