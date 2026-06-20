Цены на квартиры могут взлететь еще выше.

Кризис на рынке недвижимости только усугубится, если проект бюджетно-налоговой политики будет принят в нынешнем виде. Об этом предупреждают в Союзе агентств недвижимости и Федерации патронатов строителей.

По мнению представителей отрасли, предложенные меры ударят как по продавцам, так и по покупателям жилья. Особенно они критикуют введение 15-процентного налога на прибыль от сделок с недвижимостью, передает radiomoldova.md

Одна из самых обсуждаемых мер - введение НДС на новые квартиры. Во многих странах, в том числе в соседней Румынии, такая практика существует давно, но для Молдовы, она станет новшеством. 20-процентный НДС будет применяться при покупке новых квартир напрямую у застройщика. Для квартиры стоимостью 50 тысяч евро это означает плюс десять тысяч к конечной цене. Если жильё стоит 100 тысяч евро, сумма налога составит 20 тысяч. Хотя формально НДС уплачивает продавец или застройщик, на практике эти расходы включаются в цену для покупателя. Эксперты предупреждают - рост цен на квартиры в новостройках повлияют и на вторичный рынок.

"Можно предположить, что строительные компании возьмут часть расходов на себя. Однако экономисты, с которыми мы говорили, считают, что полностью компенсировать эти затраты они не смогут. Поэтому рост цен на первичном рынке на 5-10 процентов вполне верояетен. Проблема в том, что в итоге за эту реформу заплатит конечный покупатель", - сказал агент по недвижимости Виктор Романеску.

Ещё одно изменение касается налога на прирост капитала - то есть дохода, полученного при продаже недвижимости по более высокой цене, чем она была куплена. Сейчас такой налог платят только владельцы жилья, которые не были зарегистрированы в нем в течение последних трех лет. С 2027 года это правило может измениться. Если прибыль от продажи недвижимости превысит миллион леев, налог придётся платить всем собственникам. Вот конкретный пример. Если квартира была куплена за один миллион, а продана за три, прибыль составила два миллиона леев. Из этой суммы налогом будет облагаться один миллион. И составит налог 150 тысяч леев.

Глава минфина говорит, что цель поправок - сократить возможности для уклонения от уплаты налогов.

"Если недвижимость продаёт экономический агент, он обязан уплатить налог с полученной прибыли - то есть с налогооблагаемой базы. А когда недвижимость оформлена на физическое лицо, к сожалению, появляется возможность существенно сократить сумму налогов за счёт переоформления имущества на частника", - отметил министр финансов Андриан Гаврилицэ.

Возможный рост цен на жильё вызывает беспокойство у тех, кто планирует покупку собственной квартиры:

"Сейчас уже недешево, но если цены продолжат расти, это будет уже слишком. Цены должны хотя бы остаться на нынешнем уровне или даже снизиться, чтобы тем, кому нужно жильё, было легче его купить".

"Если цены выросли, они уже не снизятся. Кому нужно, тот купит".

"Думаю, цены будут только расти. Покупать будут так же мало, как последние полтора года. У кого есть деньги - купят, а остальные будут ждать снижения цен, которого, скорее всего, не будет".

Проект налоговой политики на следующий год также предусматривает изменения в налоге на роскошь, который взимается с дорогостоящей недвижимости. Согласно проекту, налог будет распространяться на жилые дома, квартиры и дачи стоимостью более 10 миллионов леев. При этом предлагается отменить критерий площади в 120 квадратных метров и определять налог только исходя из стоимости объекта. Налог для физических лиц, сдающих жильё в аренду другим гражданам, останется на уровне 7 процентов. Для арендодателей, которые сдают недвижимость компаниям, ставку планируют снизить с 12 до 7 процентов.