bani.md
2 Июня 2026, 11:29
4 409
Кризис в строительной отрасли углубляется: инвестиции в жильё упали на 13,5%

Объём инвестиций в долгосрочные активы в Молдове в первом квартале 2026 года составил 6,2 млрд леев, что на 2,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным бюро статистики, сообщает bani.md

По данным ведомства, инвестиции в материальные активы составили 5,74 млрд леев, сократившись на 1,5%, тогда как инвестиции в нематериальные активы снизились на 13,2% — до 435,3 млн леев.

Наибольшая часть инвестиций была направлена на машины и оборудование — 2,13 млрд леев, что составляет более трети общего объёма вложений. Этот сегмент показал незначительный рост на 1% по сравнению с первым кварталом 2025 года.

Рост также был зафиксирован в инвестициях в транспортные средства, которые увеличились на 6,8% и достигли 884 млн леев. Инвестиции в нежилые здания выросли на 3,5% — почти до 777 млн леев.

В то же время жилищное строительство продемонстрировало одно из самых заметных снижений. Инвестиции в жилую недвижимость сократились на 13,5% — до 792,4 млн леев. Кроме того, инвестиции в инженерные сооружения уменьшились на 11,8%, составив 461,8 млн леев.

Статистические данные свидетельствуют о том, что инвесторы продолжили вкладывать средства в модернизацию оборудования и приобретение транспортных средств, тогда как инфраструктурные проекты и жилищное строительство замедлились в начале года.

В целом инвестиции в машины и оборудование, транспортные средства и нежилые здания составили более 61% всех вложений в долгосрочные активы в январе–марте 2026 года.

