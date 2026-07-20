Цена газа в Европе выросла почти на 10 евро за МВт·ч: Energocom ожидает снижение к ноябрю.

Стоимость природного газа на европейском рынке за последние восемь дней выросла почти на 10 евро за МВт·ч — с 48,45 до 58,30 евро.

Компания Energocom заявила, что рост связан не с внутренней ситуацией в Молдове, а с внешними факторами, в частности с международной геополитической напряжённостью, передает rupor.md

По данным поставщика, одним из основных факторов давления на рынок стало обострение ситуации между США и Ираном, а также опасения относительно возможных перебоев в поставках энергоресурсов.

Дополнительным риском остается ситуация вокруг Ормузского пролива — одного из важнейших маршрутов для транспортировки нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Через этот район проходит около 20% мировых поставок СПГ, поэтому возможные ограничения движения могут повлиять на цены на международных рынках.

Energocom также отмечает, что атаки на торговые и нефтяные суда в регионе увеличивают риски для морских перевозок, повышают расходы на логистику и страхование.

Кроме того, существуют опасения относительно возможного сокращения экспорта СПГ из стран Персидского залива, включая Катар и Объединенные Арабские Эмираты, которые являются важными поставщиками для мирового рынка.

Европейский рынок также сталкивается с неопределенностью относительно объемов доступного сжиженного газа в ближайшие месяцы. Это может усилить конкуренцию между Европой и Азией за закупки энергоресурсов.

«Цена природного газа на торгах в Европе постоянно отражает ожидания и риски, воспринимаемые рынком. Поэтому международные геополитические события могут практически сразу отражаться на биржевых котировках», — заявили в Energocom.

Компания прогнозирует, что мировые цены на газ могут начать снижаться в начале ноября, и обещает продолжать информировать о динамике европейских котировок.