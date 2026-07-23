Transgaz вложит 26,4 млн евро в увеличение пропускной способности транспортировки газа в Молдову.

Румынская компания Transgaz вложит 26,4 млн евро в новый проект увеличения пропускной способности транспортировки природного газа в Молдову.

Как сообщается на сайте компании, проект стоимостью 26,4 млн евро по увеличению пропускной способности газопроводов в Республику Молдова включен компанией Transgaz в новый Национальный план развития газотранспортной системы на 2026-2030 гг., передает logos-pres.md

Цель этих инвестиций – создание нового трансграничного соединения для более эффективного покрытия потребления и повышения энергетической безопасности.

Проект предусматривает создание нового трансграничного соединения с Молдовой для увеличения пропускной способности транспортировки природного газа. Ориентировочная дата завершения проекта — 2032 год.