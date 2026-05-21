21 Мая 2026, 09:14
7 261
Строительный сектор Молдовы начал 2026 год с резкого падения

Строительный сектор Молдовы начал 2026 год со спадом. Объем выполненных строительных работ в январе – марте сократился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным бюро статистики, сообщает bani.md

Наиболее заметное снижение зафиксировано в сегменте капитального ремонта — объем таких работ уменьшился на 23,5%. Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту также сократились — на 13,1%.

Одновременно объем нового строительства снизился на 7,1%.

Сильнее всего пострадал сегмент нежилых зданий, в который входят коммерческие, промышленные и административные объекты. Здесь объем строительных работ обрушился на 27,6%.

В то же время рынок жилья продемонстрировал противоположную динамику. Объем работ по строительству жилых зданий вырос на 2,8%, став одним из немногих сегментов, сохранивших положительную динамику.

Еще одна примечательная деталь: несмотря на общее снижение в отрасли, объем работ в категории «прочие строительные работы», включающей снос зданий и благоустройство территорий, увеличился на 5,2%.

Данные Национального бюро статистики также показывают, что в первом квартале 2025 года строительный сектор демонстрировал рост на 18,7%, тогда как в первом квартале 2026 года отрасль уже ушла в отрицательную зону.

В общей структуре выполненных работ наибольшую долю заняло новое строительство — 52,1%. Далее следуют работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту — 23,3%, а также капитальный ремонт — 20,6%.

